Levantaron el programa de Dady Brieva en C5N tras el triunfo de Milei

El programa de Dady Brieva en C5N, Peronismo Para Todos, con tan solo 7 meses al aire, quedó afuera de la grilla tras el triunfo de Javier Milei. Al parecer, el futuro del conductor en el canal es incierto.

Desde el ciclo Siempre Primicias (Canal Extra TV) informaron lo ocurrido con el programa del ex Midachi: "Se quedó sin programa. Peronismo Para Todos dejó de salir al aire hace tres semanas en C5N. Y me confirman que no vuelve a la pantalla".

"Quedaban un par de programas en diciembre, porque estuvieron las elecciones y antes el debate, pero no volvió y no se despidió. El año que viene no se sabe qué va a pasar y hay muchos cambios en C5N que tienen que ver con el cambio político", detallaron.

Cabe mencionar que la última emisión del ciclo de Dady Brieva fue el 5 de noviembre, y allí el humorista había expresado: "Uno de los últimos programas. Porque la semana que viene hay debate, la otra las elecciones, y después... Libertad Para Todos no se puede llamar. Así que por favor que no sea el último programa, los conmino a todos a meter ahí su voto". /Perfil