Centros de diálisis, en alerta: no tienen stock para seguir con los tratamientos

Fue días atrás cuando se conoció la preocupación de los centros de diálisis en Salta ya que, ante los problemas para conseguir insumos importados, temían no poder continuar con los tratamientos de los pacientes, pidiendo a las autoridades mediar para resolver esta problemática.

Ahora la situación se agravó y estos centros se declaran en alerta, pues los días pasan, los insumos están escaseando, los proveedores no los están entregando a tiempo junto a los problemas para importarlos, sin mencionar el malestar por pagos adeudados en prestaciones.

Al respecto Nora Marchetta, vicepresidenta de CEPRIDIASA, dialogó con Somos Salta donde amplió el espectro de problemáticas, contando que en su caso se proveen de tres principales proveedores los cuales comunicaron en general que tuvieron problemas con la compra en el exterior de algunos productos fundamentales para las diálisis, como el bicarbonato de sodio, como ejemplo.

“Por las dificultades conocidas, no están entrando en tiempo y forma y no nos los están entregando a nosotros; más allá de los aumentos que ha habido en todos los insumos, los centros están desfinanciados y no disponemos del dinero para la compra, pero también los proveedores no están teniendo insumos”, aseveró el panorama.

“Estamos en serias dificultades, sobre todo en el noroeste”

Es así que desde CEPRIDIASA y la Confederación de Diálisis de la República Argentina están tratando de hacer gestiones para no llegar al extremo, no quedarse sin insumos y no saber qué respuesta darle a los pacientes que deben de atenderse sí o sí. “Tenemos pacientes sin obra social, sin cobertura, no nos pagan en tiempo y forma, el retraso es importante”, concluyó.