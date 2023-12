No habría anuncios económicos este lunes: fuerte expectativa por el dólar

El mercado sigue atento a las primeras definiciones económicas de Javier Milei como presidente, luego de un discurso inaugural en el que hizo mucho énfasis en la herencia recibida y en la necesidad de un rápido ajuste para estabilizar la economía. Los anuncios, que se esperaban para el lunes a primera hora, se demorarían y toda la atención de los inversores está puesta en la apertura del mercado cambiario.

Es posible -pero no seguro- que el tipo de cambio oficial mayorista, que el jueves cerró en en $ 364,41 no salte este mismo lunes. En el nuevo equipo económico avisaron que tal vez este lunes mismo no haya anuncios ni antes de la apertura de los mercados ni luego del cierre. "En 2015, Federico Sturzenegger recién liberó el tipo de cambio el 17 de diciembre, una semana después de la asuncio´n de Mauricio Macri". Ese día el dólar mayorista saltó de $9,83 a $13,76", recordaban

Se había especulado con que el ministro Caputo hablara este lunes a las 8 de la mañana, pero en realidad a esa hora sólo hablará el flamente vocero presidencial, Manuel Adorni, aunque no se espera que hable específicamente de medidas de tono económico. La primera reunión de Gabinete está agendada para las 8.30.

El discurso inaugural de la presidencia de Javier Milei fue contundente: la magnitud de la herencia no deja espacio para el gradualismo, la falta de crédito interno y externo no permite seguir postergando el ajuste, que recaerá en el sector público.

El mandatario evitó referirse a dos temas que fueron su caballito de batalla durante la campaña: la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central. Y tampoco dio detalles sobre cómo realizará el brutal recorte del gasto que se propone.

En un mercado que da por descontado una devaluación del peso como parte de las primeras medidas del nuevo Gobierno, el discurso no sorprendió. Luego de que Javier Milei terminara de hablar en las escalinatas del Congreso de la Nación, el dólar cripto trepó hasta los $1.160 en su banda vendedora más alta, pero en los sitios más representativos del mercado se mantuvo cercano a los $1.050.

Aunque no es un segmento muy representativo por el volumen de operaciones que mueve, al ser la única cotización que se mueve 24/7, la del criptodólar suele servir como "pista" para anticipar la tendencia que tomará el resto de las versiones de la moneda estadounidense cuando comience a operar la rueda.

En la City creen que la reacción inicial del mercado este lunes puede ser positiva, aunque esperaban que los movimientos de precios estuvieran atados a las definiciones que podrían surgir de la primera conferencia de prensa de Luis Caputo como Ministro de Economía y del paquete de medidas que se presente a continuación.

Finalmente, se conoció que a primera hora del lunes no hablará el titular del Palacio de Hacienda sino que lo hará el flamante vocero presidencial, Manuel Adorni.

Así, todos los ojos del mercado están depositados en las primeras posturas que haga el Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios ( MULC) luego de que el jueves, en la última jornada hábil del gobierno de Alberto Fernández, el dólar oficial superara los $400 en las pantallas del Banco Nación.

La gran incógnita de la City es si el nuevo Gobierno llevará de entrada al dólar oficial a los $650, valor sobre el que habló una semana atrás el Ministro del Interior, Guillermo Francos, o si convalidará un tipo de cambio más alto. Muchos advierten que, con una inflación que ya el propio presidente anticipa superior al 20% para este mes, el salto inicial debería ser mayor para contener las expectativas.

Más allá de la devaluación, los ojos del mercado están puestos también en las posibles medidas de "descomplejización del cepo cambiario". En su discurso, Mlei evitó referise al fin de las restricciones cambiarias, pero los analistas creen que dentro de las primeras medidas debería haber señales de liberación de algunas de las trabas para operar en los distintos mercados, sobre todo en el financiero.

Pablo Repetto, de Aurum Valores, afirmó: "El mercado va a dar un voto de confianza si las señales son sólidas fiscalmente, pero también si van en la dirección de ir quitando regulaciones y liberando (lo que se pueda, con cierta cautela) muchas de las trabas de los mercados". En ese sentido, añadió: "Hay normas vigentes que solo son útiles si se va a intervenir el mercado y en otro contexto no son necesarias".

"Más allá de lo que diga Milei, el mercado va a estar mirando lo que haga Caputo. Si devalúa o no, a qué nivel", dijo por su parte Sebastián Menescaldi, de Eco Go. "No sé si hay margen para sacar restricciones cambiarias de entrada. Hay que realinear variables y quizás usar un tipo de cambio que sea más alto de entrada, para poder después ir tomando la variable cambiaria como ancla en los primeros meses del programa", añadió. /Clarín