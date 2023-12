Aseguran que Bettina dejó más de $7 mil millones de deuda y no hay plata para el aguinaldo

A solo días de iniciar la nueva gestión municipal, Facundo Furió, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta, confirmó que heredaron una deuda de cerca de 7 mil millones de pesos, a la vez que explicó que “no dejaron los fondos” necesarios para cumplir con el pago del aguinaldo.

En ese marco, aseguró que encontraron una ciudad con muchos atrasos, con deudas de todo tipo, con sus empleados, con la gente, y en obras: “Se pusieron prioridades que no correspondían con lo que venimos escuchando que necesitan los vecinos”.

“Tenemos que tratar de sanear las cuentas”

Furió sostuvo que la deuda económica es muy grande. “En la medida que seguimos buscando e investigando ahora ya en gestión, encontramos que la deuda es mayor a lo que pensábamos, es más de 5 mil millones de pesos, hasta ahora vamos detectando cerca de 7 mil millones de pesos”.

El funcionario subrayó que está totalmente desordenado. “Encontramos circuitos administrativos rotos, encontramos que no había circuitos, que no había procedimientos, no sólo había un destrato hacia el empleado, sino que no había una buena asignación de funciones, asignaciones de recursos”, reclamó.

Aguinaldo

Una de las preocupaciones más inmediatas es la ausencia de fondos para el pago del aguinaldo. A pesar de las expectativas iniciales, la realidad muestra una carencia de recursos en las cuentas municipales. “Los fondos no están. En la primera reunión de transición nos aseguraron que quedaban los fondos no sólo para el sueldo, sino para el aguinaldo. La realidad fue totalmente distinta”, indicó.

No obstante, dijo que el equipo actual está trabajando arduamente para garantizar el cumplimiento de este compromiso, aunque actualmente se enfrentan a limitaciones financieras: “Desde ayer estamos trabajando para garantizar el pago del aguinaldo. Haremos el anuncio en su momento, pero estamos trabajando en eso".

“Hoy por hoy no está la plata"

"Todo lo que está recaudando e ingresando estos días al municipio, hasta que se dé la fecha de pago, va a ir a eso. Tenemos que tratar de garantizar el pago del aguinaldo, lo vamos a hablar con su provincia oportunamente “

Auditoría

A su vez, manifestó que ya está en marcha la auditoría y los relevamientos de personal. “Entendemos que todas las designaciones políticas, agrupamientos políticos y los contratos, todos vencieron al 10 de diciembre. No sólo en nuestra estructura propició un achicamiento de estructura y baja del gasto de personal, cayeron todas las designaciones que se habían hecho en el gobierno anterior. Y de eso se está recuperando realmente al empleado que trabajaba, el resto no se le renovó, o sea que ya se hizo ese análisis y desde ayer empezó a trabajar con una planta mucho más reducida”

Agrotécnica Fueguina

Para finalizar, dijo que el servicio y el contrato, como todos los contratos que tiene hoy la municipalidad, se van a revisar y se van a rediscutir. “En eso ya está trabajando el gobierno de la ciudad, se van a revisar y se van a rediscutir. Va a haber gente dedicada a revisar y a rediscutir los contratos y a analizar qué se hizo, qué no se hizo, qué se pagó de más, y bueno, ya después cada uno tendrá que rendir cuenta de sus acciones donde corresponde”.