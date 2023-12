Calles rotas, canales tapados y una deuda gigante, así recibió el municipio Durand

Entre los pormenores que se están conociendo del estado en que la entrante gestión municipal encontró de la administración que realizó Bettina Romero en los últimos 4 años, se ratificó que la deuda es superior a los $7.000 millones, como así que no hay recursos para pagar el aguinaldo.

Sobre este tema y en diálogo con El Once TV, el flamante intendente Emiliano Durand se refirió a la deuda recibida por la gestión anterior, indicando que van a hacer una administración austera de la ciudad para priorizar en lo que necesita el vecino, y no malgastar los recursos en lo que no es prioridad.

“Se vienen las lluvias y queremos trabajar en eso, no se limpiaron los canales, estamos relevando el tema de las calles que están en muy mal estado, todo con muchas dificultades económicas, nos dejaron (el municipio) sin un peso pero llenos de deudas”, sinceró Durand quien dio por descontado que la Provincia los ayudará a pagar el aguinaldo pues “ni para pagar el aguinaldo tenemos, y sin embargo lo vamos a hacer”.

Dicho esto puntualizó que su gestión será austera pues “no vamos a gastar en cosas que la gente no necesita, como ser macetas; vamos a priorizar lo indispensable, reorganizando el tránsito, que es otra área muy deteriorada”, sumó al panorama desolador de la ciudad.

Otro tema que abordó el jefe comunal son las obras que se hicieron mal o se pagaron y no se concretaron, como en el canal Yrigoyen de la cual dijo que “se gastó mucha plata y apenas la empezaron, no hay ni un proyecto”, o el de la plaza 9 de Julio donde “se gastaron millones en una obra innecesaria”.

Sin embargo trató de llevar tranquilidad al vecino, anticipando que están con una auditoría entendiendo que aquí la deuda es de plata de los contribuyentes y que se malgastó. “Que se queden tranquilos los salteños”, concluyó.

“La deuda está, es real”