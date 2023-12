El enojo de Amalia Granata con Javier Milei por las medidas económicas

Amalia Granata reaccionó no bien Luis Caputo dio a conocer sus primeras medidas como ministro de Economía. La diputada provincial hizo un furioso descargo.

“Concuerdo con muchas ideas de este nuevo gobierno, pero dijeron que el ajuste lo pagaba la política, con estas medidas que acaban de anunciar está claro que lo va a pagar la gente”, escribió.

“Ojalá revean este ajuste tan violento que lo termina pagando el pueblo. ¿Y los jubilados?”, remarcó en su cuenta de X.

“No hicieron ni un guiño al laburante, no hablaron de sueldos ni jubilaciones”, “No ajustan ni a los políticos ni a los jueces, no están cumpliendo”, “Debería arrancar por sacarle los privilegios a los políticos”, “¿Reducir los ministerios y secretarias a un 50% no es que lo pague la política?”, y “Había que hacerlo, no podemos seguir viviendo de subsidios”, fueron algunos de los comentarios que cosechó.

El Gobierno nacional avanzará en una reducción de los subsidios a los servicios energéticos y al transporte de pasajeros, anunció esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de una serie de medidas que forman parte del denominado paquete de urgencia económica.

“Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios”, aseguró Caputo en un mensaje grabado que fue difudido esta tarde.

Añadió que “la política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo”.

“Como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación”, completó el ministro, sin brindar precisiones sobre el momento en que se pondrán en marcha estas reducciones y el nivel de las mismas.

“Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado y con la inflación; son los pobres los que terminan financiando a los ricos”, afirmó el ministro.

En el mismo sentido, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que “los subsidios al transporte en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior: Vamos a terminar también con esa discriminación hacia el interior”.

La decisión busca atacar uno de los focos que explicaron el déficit público durante los últimos años, cuyo impacto en las cuentas del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó morigerar con la implementación de una segmentación de acuerdo al nivel de ingresos de los usuarios.

De acuerdo con el último reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet, los principales subsidios económicos a los sectores Agua, Energía y Transporte tuvieron en noviembre un crecimiento acumulado anual del 79,1% respecto de igual periodo del año anterior y por lo tanto su variación real muestra una reducción del 17,5%.

Los subsidios a la Energía, que representan el 76% de los subsidios totales, crecieron 73,8% anual mientras se redujeron 19,9% real. En términos absolutos, es el rubro con mayor incremento nominal ($1.089.781 millones) lo cual explica el 73% del aumento en las transferencias acumuladas en el año.

Como referencia del impacto de la segmentación, el Observatorio estimó que el atraso tarifario en las facturas eléctricas del AMBA es de 67% para los N 1 (ingresos altos), 407% para los N2 (ingresos bajos), y 299% para los N 3 (ingresos medios).