Ante la crisis, taxis pedirían readecuar la tarifa, pero recién en unas semanas

En medio de los anuncios económicos de ajuste que está realizando el Gobierno de la Nación, buscando palear la fuerte crisis económica heredada, son muchos los sectores que están expresándose sobre el impacto de la misma, preparándose para los próximos meses que serán más difíciles.

Un sector es el del transporte impropio de pasajeros, el cual siente la fuerte disparada de los precios de los combustibles debido al sinceramiento de los valores de los mismos, con lo cual entienden que deben pedir un aumento en las tarifas, pero eso se concretaría en próximas semanas.

Así lo señaló el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Alfredo Carrizo, quien en diálogo con InformateSalta no ocultó su mirada negativa del contexto que se generó en la última semana. “Esto es un desastre, con los aumentos, con el combustible, con la canasta familiar”, espetó.

Carrizo recordó que fue el 10 de diciembre cuando entró en vigencia la segunda suba autorizada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), correspondiente a un 25%. Desde entonces, la bajada del taxi quedará en $300 y la ficha en $30. Y en la noche $345 y $34,50. Y los remises $302,40 y $30,10. Y para la noche $347,40 y $34,600.

Aquí reconoció que, con los cambios económicos de los últimos días, habría que renovar la tarifa pero “no podemos estar jugando con eso, significaría hacer un pedido dentro de la AMT, no podemos salir a pedir porcentaje al no saber lo que va a pasar en 15 o 20 días, ni en un mes”, se sinceró.

De pedir una readecuación en los montos para usar este transporte, calculó que será en un mes estimativamente. “Ahora no podríamos, sería estar jugando, aquí también es pagar hasta $10.000 el cambio que se le paga a los relojeros; esperaremos unos 20 a 30 días para avanzar”, concluyó.

“Vamos a esperar, aún no sabemos lo que va a pasar”