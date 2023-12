Santino, el pequeño héroe: Una historia de recuperación y agradecimiento

Hace unas semanas una familia sufrió un accidente doméstico en donde un niño llamado Santino tuvo una quemadura de grado dos en el brazo y en la pierna. Su papá, Ariel, tras la internación en el Hospital Materno Infantil contó cómo vivió ese momento: “Lamentablemente tuve que asistir al hospital por un accidente doméstico que le ocurrió a mi hijo”.

“Ocurrió al mediodía, como no llega la presión de agua al tanque tuve que calentar una olla para bañarme y justo cuando la agarro se me rompió la manija y se me cayó el agua, lo salpiqué a mi hijo en el brazo y en la pierna cuando él estaba almorzando, listo para ir al colegio”.

Luego contó que su hijo no la paso bien al principio en el hospital porque se veía como un monstruo todo vendado: “Los primeros días fueron horribles porque estaba asustado, deliraba, se echaba la culpa de todo y se sentía que era un monstruo porque se veía todo vendado y después entendió que los médicos lo iban a curar”.

Cuando Santino recibió el alta, el agradeció a los agentes de limpieza, enfermeros, médicos, guardias de seguridad, escuela hospitalaria porque ellos lo curaron y lo contuvieron desde el primer momento a su hijo para que se recuperará por lo que donó un aspirador de secreciones para que el nosocomio pueda brindar una mejor cobertura médica a los niños y demostrando su agradecimiento por el cuidado de Santino.