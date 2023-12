Advierten que la desregulación del turismo podría provocar más estafas

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció anoche el presidente Javier Milei incluye ítems vinculados al turismo. Dice textualmente: “Que no es posible desconocer la importancia que el desarrollo del turismo tiene en el crecimiento económico del país, más aún cuando se cuenta con atractivos turísticos inigualables y en un contexto de creciente globalización”

Y continúa “que, en este sentido, la derogación de la Ley N° 18.829 es fundamental para incrementar la oferta de desarrollos turísticos, quedando la actividad plenamente desregulada, redundando en una mayor competencia entre las empresas del sector y en beneficio de los ciudadanos. Que, de igual modo, es menester derogar las Leyes N° 18.828 y N° 26.356 a los efectos de liberar la actividad de alojamientos turísticos de carácter privado y reducir su carga burocrática”.

En este sentido, el ex presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Dimecola, cuestionó que haya usado la palabra “monopolio” cuando en realidad el 90% de las agencias de viaje son PyMEs y micro PyMEs. “Son muy poco las medianas y no hay grandes, monopolio no hay nada”, dijo a FM Pacífico.

Asimismo, consideró que la desregulación de la actividad, al permitir que cualquiera pueda ofrecer servicios turísticos, complicará la seguridad que tienen las personas o familias a la hora de contratar.

“Creo que se multiplicarían las estafas, porque cualquier ofrece vía red un paquete y ahí se complicaría si le compra a un estafador o no tiene experiencia. El libre mercado que el presidente manifiesta es eso, no se sinceramente a nivel nacional se está estudiando y seguro se va a pedir un plazo más adelante que esto no pase ahora”, expresó.