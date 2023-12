Papu Gómez pasó la Navidad con un jugador de la Scaloneta, se sacaron una foto y tomó una extraña decisión

Alejandro Papu Gómez pasó la Navidad con su familia en España pero lo que llamó la atención fue la presencia de un futbolista de la Selección argentina: Lucas Ocampos. El futbolista del Sevilla, quien además estuvo en la última convocatoria de la Albiceleste, celebró las fiestas junto a su pareja Majo Barbeito y con el exfutbolista de Arsenal, quien afronta una pena de dos años sin poder jugar tras haber dado positivo en un control antidoping previo al Mundial de Qatar.

El Papu compartió una foto en su cuenta de oficial de Instagram en la que se ve a su esposa Linda Raff y al oriundo de Quilmes junto a su mujer. Lo llamativo del posteo es que Gómez no etiquetó a ninguno.

Lucas Ocampos pasó la Navidad junto a la familia del Papu Gómez.



Qué dijo Lucas Ocampos sobre su amistad con el Papu Gómez

“Obviamente que lo echo de menos, estábamos 24 horas juntos, ya después fuera del campo lo sigo viendo, pero no tenerle en el día a día es complicado. Son etapas, momentos de jugadores, yo también podría decirlo del Ajax, donde no me fue bien”, contó.

“Las lesiones le jugaron malas pasadas al Papu, cuando vuelve del Mundial, vuelve lesionado y le costó volver a encontrarse y recuperarse al cien por cien. Fue uno de los jugadores con más calidad y más personalidad que jugué en mucho tiempo”, sostuvo.



Terbutalina, la sustancia que le detectó el control del Papu Gómez: qué es y para qué se usa

La terbutalina se usa, por lo general, en combinación con otros medicamentos para reducir la tos. Además, ayuda a aliviar los síntomas, pero no trata la causa de los síntomas ni acelera la recuperación.

Esta sustancia es un jarabe que se suele suministrar a niños, pero también a mayores. La agencia antidopaje de UEFA es, en este caso, la que determinó el control sorpresa y se percató de esa sustancia.



“Está jodido con lo que está pasando”

“Hablé con el Papu, fui compañero. Está jodido con lo que está pasando. Creo que va a apelar (la sanción por el doping). Darle todo el apoyo porque es un chico que nos ha dado un montón”, dijo hace algunas semanas Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, en conferencia de prensa. /TN