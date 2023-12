¿Un malentendido? Aclaran el supuesto abandono de un animal

En estos días comenzó a circular la noticia que una persona abandonó a un perro a su suerte y donde se involucraba a una trabajadora del Centro de Adopción Animal Mancilla.

Ante esto, Emanuel, remisero y protector de animales, pidió, en Con Criterio Salta, aclarar que él iba manejando el vehículo, que hace unos años funciona de remis y que en ningún momento abandonó un animal.

El sujeto explicó que la mujer le vendió el vehículo años atrás y al presentarse complicaciones o contratiempos por perdida de documentación para hacer la transferencia, continúa figurando a su nombre.

Desligó de responsabilidades a la trabajadora del centro y relató los viajes que realizó en el vehículo para determinar su inocencia, agregando que trabajan en cámaras de seguridad para aclarar los hechos.

En el primer viaje trasladó a un hombre desde la remisera a Campo Quijano, el cual viajaba solo con un bolso. Durante su retorno por ruta 24 en un parador sube una familia que llevaba varios bolsos, uno rojo es el que figura en la foto del escrache, ante lo cual dice el remisero que podrían haber sido ellos quienes hubiesen dejado al can:

“yo no me puedo hacer responsable, si la familia abandonó un animal no lo hizo en el vehículo, ni lo abandonó en el vehículo, si lo abandonaron fue antes de tomar el remis”.

Emanuel, también afirma que, si le hubiesen pedido llevar al perrito, cabía la posibilidad de decirles que si “pero ellos no dijeron que llevaban animales”.

En todo momento expresaba su sentimiento de angustia por el mal momento que la trabajadora del centro y su familia atraviesan: “es una señora muy buena, amante de los animales”, también sumó que él jamás abandonaría a un animal.

En estos momentos se encuentran en tratativas con un abogado para solucionar el hecho.