Para los farmacéuticos, el DNU de Milei mercantiliza la profesión: "Es una aberración"

Las respuestas de distintos sectores ante el DNU anunciado por el presidente Milei siguen dando que hablar, con muchas voces en contra se suma el Colegio de Farmacéuticos.

Mario Assad, presidente del Consejo Directivo del Colegio, explicó que no están a favor del DNU ya que va en contra de la naturaleza de las farmacias, al querer aumentar la competencia y disminuir los costos, como plantea el DNU, no tiene en cuenta que la farmacia no es formadora de precio: “no sé de qué competencia puede hablar el DNU”.

Explicaba a InformateSalta, lo que realmente provoca el decreto, que es desguazar una ley que regula la actividad y ejercicio profesional, derogando artículos y modificando otros, lo cual no daría soluciones y generaría problemas de salud importante.

En este sentido, la venta de medicamentos considerados como de venta libre, que se plantea es una "aberración", así lo manifestaba Assad, provocaría un riesgo con potencial nocividad: “no consideramos que un mantero o cualquier kiosco den medicamentos porque estos sitios no les garantizan origen, calidad, conservación, vencimiento”, además que fomentaría la “mafia de los medicamentos” presentándose muchos adulterados o alterados, destacando que el farmacéutico es el profesional idóneo para garantizarlo.

Otro aspecto es la derogación de la habilitación y reglamentación de herboristerías, ante lo cual no existiría una regulación sobre el sector.

Una de las aristas que más preocupa también es la dirección técnica de la farmacia, donde el farmacéutico debe estar presente física y permanentemente, lo cual se ve desvirtuado ya que se permitiría que esa dirección se realice por parte del profesional en más de una farmacia: “obliga a que sea el responsable de la preparación y expendio de los medicamentos y ¿Cómo lo hará si está en 5, 6 o 7 farmacias?” acotó el referente.

Sobre el anexo o instalación dentro de las farmacias de consultorios médicos u odontológicos ratificaron la postura que no correspondería a la ética.

“La farmacia es una extensión del sistema de salud, este decreto nos pone en el rol de farmacia-comercio, el medicamento como mercancía, lo cual no vamos a tolerar”

Para recabar apoyo, comenzaron a reunirse con funcionarios y legisladores que acompañen la ley provincial que regula la actividad y ejercicio profesional. En el día de ayer fueron recibidos por la presidente de la Comisión de Salud Laura Cartuccia, este jueves el próximo paso será encontrarse con el ministro de Salud Federico Mangione, proyectando reuniones con la comisión de salud del Senado y el Vicegobernador Antonio Marocco.

Un solo punto a favor. El único ítem que ven como favorable en el DNU, trata sobre la prescripción de medicamentos que se realizará por nombre genérico, denominación común internacional “lo cual nos parece una medida acertada” pero aclaró que no se trata de una novedad, ya que una ley del 2002 lo regula.

Mañana viernes, la Confederación Farmacéutica Argentina que nuclea a los colegios profesionales de farmacéuticos, buscarán desestimar el DNU presentando un recurso de amparo y una medida cautelar. El apoyo de las autoridades y legisladores será fundamental para no adherir al decreto, al ser una profesión que debe regularse y manejar los medicamentos como de alto impacto, ya que al ser consumidos indebidamente pueden ser tóxicos.

Considera que es la única profesión liberal que fue desregulada, lo cual creen que responde a favorecer intereses económicos de grandes corporaciones.

“El DNU lo que pretende es tratar al medicamento como un artículo de consumo y mercantilizar una profesión netamente sanitaria” sentenció.