Robó la computadora a su hija y le advirtió: "Lo vamos a hacer m..."

Ser víctimas de cualquier hecho delictivo o que algún familiar lo sea, nos genera impotencia y recurrimos, en el mejor de los casos a denunciar el caso pero con pocas esperanzas de obtener justicia y es lo que le tocó vivir hoy a un vecino de Embarcación, que fuera de sí y desde la puerta de la comisaría, amenazó con "matar" al delincuente, el cual está identificado y denunciado.

Víctor, dijo a través de Activa2, contó la situación. "Entraron a robar en la casa y le robaron la computadora a la chinita y el chango pasa todo el día por la calle. Hace dos semanas que hizo la denuncia mi señora y no le dan bola. El vago se caga de risa", comentó.

El hombre, lamentó la situación que perjudica a su hija que se encontraba estudiando y la computadora es un material fundamental.

"Yo lo quiero agarrar, pero mi señora no quiere que lo agarre porque yo lo voy a matar, estoy c...de bronca. Estoy embroncado. No lo detienen, sé quien es, le dicen "tanga". Yo lo voy a matar, si lo veo en la cara lo voy a matar. Ya estoy jugado. Tengo cuatro amigos, le vamos hacer la guardia y lo vamos a hacer mierda, no hay otra forma, estoy decidido. Le dije al policía, si ustedes no lo agarran lo agarro yo. Yo lo voy a voltear por el monte por donde sea" concluyó.