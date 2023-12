Para la senadora Giménez, el DNU “no reviste necesidad ni urgencia”

Siguen las repercusiones en torno al DNU que anunció días atrás el presidente Javier Milei, cuyo contenido presentado como "Ley Ómnibus" en el Congreso de la Nación para su tratamiento en sesiones extraordinarias, sigue despertando voces al respecto.

En ese contexto quien se pronunció de manera negativa fue la senadora nacional por Salta, Nora Giménez, quien fue crítica del DNU del presidente Milei, aseverando que se vulneran derechos, como también que el paquete de leyes no contempla fundamentos que avalen su alcance.

En diálogo con FM Aries la legisladora nacional manifestó que estaba "muy por la situación, porque en la Argentina como en todas las democracias del mundo, los derechos de los ciudadanos están asegurados por las leyes del Congreso, no por decretos presidenciales", arremetió.

En este punto dijo que el DNU no reviste "ni la necesidad ni la urgencia" que ameritan las medidas en su contenido, enfatizando que "la gran mayoría de los artículos no están fundados", afectándose derechos que datan de hace 20 años, entendiendo que no es urgente el tratamiento de la Ley Ómnibus.

Giménez también se permitió criticar al Gobierno, indicando que el problema es de procedimiento legislativo pues "no puede desde una posición de monarquía absoluta decir, esto se cambia, esto se golpea, esto se deroga". Aquí dijo que entiende que no se pueden modificar leyes "donde han han participado muchos sectores, donde con estas modificaciones se afectan trabajadores, pymes, producciones regionales, el desarrollo industrial, la ley de Alquileres, la ley de Abastecimiento, entre otras".

“Son funciones exclusivas del Congreso, no del Ejecutivo"