Fiebre Xeneize en Salta: “Me banqué la lluvia, el viento, todo por Boca siempre”

Ni siquiera el temporal de lluvia y viento logró frenar la pasión de los hinchas de Boca que se acercaron a las inmediaciones del estadio Martearena, a la espera de conseguir entradas para ver al equipo de sus amores ante Gimnasia y Tiro, el próximo sábado, desde las 21 horas.

Pese a las adversidades climáticas, los simpatizantes del club de La Rivera expresaron su emoción y amor por Boca. "Es lindo que Boca comience acá en Salta, y más con toda la gente. Estamos desde temprano haciendo la fila, así que lo mejor", exclamó uno de los hinchas.

Otros viajaron cientos de kilómetros por el mismo sueño, como una familia procedente de Embarcación, al norte de la provincia. "Como nunca, madrugamos. Somos de Embarcación. Estábamos de vacaciones y justamente ayer nos estábamos por volver y nos dijeron que jugaba Boca y mi hija, bueno, es fanática", contaron.

"Es un sentimiento, es una pasión grande que siento por Boca, así que bueno, todo sea por venir a verlo"

Desde que se confirmó la noticia, algunos ya no duermen. "Me levanté a las 3 de la mañana por la emoción, pero no aguanto, quiero ver a Boca. No dormí, no podía por la cabeza", expresó otro seguidor, evidenciando la pasión que late en cada corazón xeneize.

La lealtad hacia Boca trasciende generaciones y nombres de jugadores. "Boca es lo que está más arriba de todo, más allá de todos los jugadores. Más allá de los nombres. Aguante Boca loco, aguante Salta Azul y Oro", declaró.

En medio de la tormenta, la espera y las adversidades quedan en segundo plano cuando se trata de celebrar la pasión única que une a Salta con el equipo de sus amores, Boca Juniors.