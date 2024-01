Balearon a una salteña mientras perseguían a un narco: "Escuché gritos... y sentí la sangre"

El pasado sábado, alrededor del mediodía, Milagros Chocobar, de 53 años, vivió un angustiante momento cuando, de regreso a casa desde su trabajo, resultó impactada por una bala en medio de una persecución policial, en Joaquín V. Gonzalez, que casi le cuesta la vida.

La joven relató que volvía de su trabajo caminando por la avenida principal del barrio San Antonio cuando, repentinamente, sintió el impacto de la bala en su frente. "Yo iba por la vereda, y escuché que habían gritos, después levanté la mirada y ahí sentí el sonido del arma, y luego, me empezó a salir la sangre", explicó.

El primer informe médico indicó que presentaba una herida de bala en la región frontal con orificio de entrada, laceraciones y hemorragia.

"La bala me hizo una herida de cinco centímetros en la frente"

Inicialmente atendida en el hospital Dr. Oscar H. Costas de Joaquín V. Gonzalez, fue trasladada al hospital San Bernardo en Salta para realizar una tomografía. "La bala me hizo una herida de cinco centímetros en la frente, en Salta me vieron en el Hospital San Bernardo y me hicieron puntos en la herida", relató a El Tribuno.

La noche del sábado fue dada de alta tras confirmarse que la herida era superficial y que estaba fuera de peligro.

En cuanto a su salud actual, mencionó que está vendada por los puntos y experimenta dolores de cabeza intermitentes, tomando antibióticos y calmantes.

La fiscal penal de Joaquín V. Gonzalez en feria, María Celeste García Pisasic, tomó intervención en la investigación desde el principio.