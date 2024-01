Una a una, las estafas de la "agente de viajes trucha"

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la prisión preventiva de la mujer acusada de haber realizado diferentes estafas y defraudación con tarjetas de crédito. La imputación de forma provisional a la supuesta agente de viajes es por los delitos de estafas (3 hechos) y defraudación por el uso de tarjeta de crédito, todo en concurso real.

Esta mañana se produjo la detención de la imputada en un operativo en el que también fueron allanados dos domicilios ubicados en avenida Belgrano al 1600 y en avenida Jujuy al 300, en donde fueron secuestrados distintos elementos de interés para la causa y aproximadamente 40.000 pesos en efectivo. La mujer es investigada por cuatro denuncias en su contra.

La primera de ellas fue radicada en la Comisaría 2 en noviembre pasado por una persona que señaló que había contratado a la denunciada en septiembre de 2022 para la tramitación de una visa. Le entregó 33.000 pesos y, según explicó, el 28 de septiembre de 2023 debía presentarse en la Embajada y en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) de Buenos Aires para la entrevista. Cuando la víctima ya se encontraba viajando, la imputada le informó que los turnos habían sido postergados, por lo que debió regresar a Salta. La acusada se comprometió a reembolsar los gastos de traslado, hospedaje y el dinero invertido en la visa, sin embargo, hasta la fecha de la denuncia no lo había realizado.

En otro hecho, el 12 de enero de 2024, un hombre denunció que el 21 de diciembre de 2023 realizó un pago en efectivo de $4.996.000 a la imputada por un paquete denominado "Guarajas Salida 24 Dic". Este paquete incluía servicios con aéreos desde Salta, traslados durante 13 noches con desayuno para dos personas.

A pesar de haber viajado en la fecha prevista, al llegar al hotel se encontró con la sorpresa de que la estadía no había sido abonada. Le informaron que debía realizar un pago adicional de 2.873,04 dólares. Al regresar y expresar su reclamo a la imputada, quien gestionó el paquete turístico, recibió la promesa de que se le reintegraría el monto en cuestión. Sin embargo, al comunicarle su presencia en Salta, se excusó alegando que aún no le habían devuelto el dinero desde el hotel y se comprometió a realizar el reintegro en los próximos días, promesa que aún no fue cumplida.

El 16 de enero pasado, otro hombre radicó una denuncia en contra de la misma agente de viajes, asegurando que en abril de 2023 contrató a través de la detenida un paquete turístico para 13 personas, compuesto de vuelos, traslados y alojamiento en un hotel todo incluido en Playa del Carmen. El servicio se abonó en tres pagos, el último de los cuales se realizó el 29 de junio de 2023, sumando un total de $18.000 dólares y $897.600 pesos. Sin embargo, días antes del viaje programado para el 13 de enero de 2024, la agente de viajes notificó cambios de horario en los vuelos.

Debido a las irregularidades, la familia comenzó a dudar por lo que verificó las reservas y los itinerarios con las aerolíneas y el hotel supuestamente contratado en Playa del Carmen, resultando que no había ninguna reserva registrada bajo sus nombres. El denunciante contó que la agente de viajes intentó mitigar la situación proponiendo alternativas de último minuto, como cambiar el itinerario y mejorar el alojamiento. Sin embargo, hasta la fecha, la familia no recibió documentación verificable que respalde estas afirmaciones

Por último, el 21 de diciembre del año pasado, la Oficina de Orientación y Denuncias recibió la denuncia de un hombre que manifestó haber descubierto consumos no autorizados en su tarjeta de crédito por un total de $4.910.405,05 y la suma de 714.85 U$S.