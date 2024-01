Por falta de mano de obra, productores de mango pierden más del 60% de la producción

La carencia de trabajadores afecta diversos sectores del agro, especialmente en las economías regionales, donde los productores enfrentan dificultades para encontrar personal que realice las tareas de cosecha.

Fernando Ortiz, productor de la zona de Colonia Santa Rosa, quien tiene 70 plantas de mango criollo, del estilo ornamental, explicó que todos los años se pudre en el suelo más del 60% de la producción, que representan alrededor de 200 toneladas.

El principal motivo es por la “falta de mano de obra”. “Si tuviera gente de sobra me jugaría a cosechar los mangos, porque al ser plantas no injertadas se cosechan con caña y gancho, y no saco los recursos que tengo en la banana”, precisó.

"Ayer me habló una persona que me quería comprar, le dije que se los regalo, pero que él se encargue de hacerlos juntar”

Ortiz explicó que “la gente lo come, pero comercialmente no tiene mucha salida porque no hay quién lo junte". "No tenemos un gran volumen, pero la poca gente que yo tengo la pongo en la banana y la papaya", indicó.

El productor, según indicó Con Criterio, genera más de 40 empleos en esa región.