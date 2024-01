Primera Nacional: Gimnasia, con bajas y dudas para el debut

Luego de los amistosos de pretemporada y a días del inicio de la Primera Nacional, el técnico, Rubén Forestello, analiza el posible once para el debut ante Chaco For Ever, que se realizará el domingo desde las 17hs, en el Gigante del Norte.

Tras el parte medico del club millonario, se confirmó que Marcos Tallura sufrió una fractura acetabular de cadena izquierda y tendrá seis semanas de recuperación.

En tanto Rubén “Mambrú” Villareal tiene edema óseo en el cuarto dedo del pie derecho y es la duda en el esquema del equipo titular. Otro de los lesionados es Guido Milán, con una contractura en el gemelo de la pierna derecha, pero su evolución es favorable y tendría chances de llegar para el domingo.

El plantel regresa a los entrenamientos de la semana para el inicio de la temporada en la segunda categoría del fútbol argentino. Hoy la practica será a puertas abiertas y los días restantes estará cerrado al público para evitar curiosos.