Masiva marcha en Güemes por Juli Siles: “Quiero que se aclare todo”

Ayer, un grupo numeroso de vecinos, familiares y amigos se congregó para marchar a lo largo de cuatro cuadras en el centro de la ciudad de General Güemes, exigiendo justicia por Nahir Antonella Yuliana Siles, conocida como "Juli", una joven de 20 años que fue encontrada sin vida el pasado domingo en un descampado.

Gabi Siles, hermana de la víctima, agradeció la masiva participación en la marcha y expresó su dolor ante la pérdida. “Es un momento muy difícil, muy duro para la familia, para todos. Quiero que todo se aclare, que todo sea justo. Y si hay un responsable también que se haga cargo de esto”, reclamó.

Hizo un llamado a la conciencia colectiva, instando a evitar tragedias similares y a ser más empáticos como sociedad, a la vez que pidió por mayor seguridad. “Pido seguridad para que salgamos y no tengamos miedo y volvamos vivas las casas. Realmente me siento muy acompañada. Esto me da muchas fuerzas”, sostuvo.

A su turno, Joana Miranda, una de las organizadoras de la marcha, enfatizó que la movilización no busca señalar a nadie en particular, sino que es un acto de apoyo a la familia de Juli. Asimismo, pidió claridad en la investigación y subrayó que la justicia divina y “el karma” se encargarán de determinar la culpabilidad.

También recordó a Juli y su participación activa para acompañar al prójimo. “Ella también fue una más de los que nos acompañó en miles de marchas, porque todos los que estamos acá sabemos lo que era Juli y lo que acompañaba y la chispa que tenía para acompañar a su familia, a su hermana, a su mamá, a toda su familia”, dijo en FM La Muni de Güemes.

“Pedimos justicia, exigimos justicia, queremos que se esclarezcan los hechos, que la justicia diga la verdad, que no oculten nada”

En tanto, una vecina del barrio Olivos, donde vivía Juli, compartió su indignación por la situación y pidió justicia, señalando la importancia de denunciar y desmantelar a quienes trafican drogas en la comunidad.

Finalmente, Lorena Cejas, amiga de la víctima, agradeció la presencia de todos y resaltó la necesidad de combatir la estigmatización y la violencia de género en la sociedad. Pidió justicia por Juli y por todas las víctimas de violencia de género en la región.