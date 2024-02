En el debut del Albo en la Primera Nacional estarán afectados más de 200 efectivos

Este domingo se jugará el primer encuentro futbolístico por el Torneo Primera B Nacional, donde se enfrentarán el equipo de Gimnasia y Tiro de Salta vs Club Chaco For Ever de Resistencia, la Policía de la Provincia diagramó una amplia cobertura de seguridad a implementarse en tres tiempos: antes, durante y después del evento deportivo.

En esta cobertura participarán más de 200 efectivos de diferentes áreas operativas e investigativas distribuidos estratégicamente en el estadio y adyacencias, con la finalidad de lograr que el evento se desarrolle en óptimas condiciones.

Este domingo en el estadio Gigante de Norte las puertas se habilitarán a las 16:00, una hora antes del encuentro, encontrándose habilitada para el personal de Prensa el ingreso por la Puerta N° 2. De igual manera para las autoridades y dirigencia de los clubes.

Se recomienda al público en general concurrir con el suficiente tiempo de antelación para evitar las demoras en los ingresos, teniendo en cuenta que se realizarán exhaustivos controles en los accesos, donde se utilizarán aplicativos de identificación y registro de antecedentes personales en el marco del programa Tribuna Segura, por lo cual los simpatizantes deberán concurrir con el DNI físico en mano para poder ingresar. Se admitirá por única vez el ingreso de banderas, tirantes y telones en el horario comprendido entre las 11 y 11:30 horas. Se recuerda que al encuentro solo podrán asistir simpatizantes del equipo local.

Por último, se recuerda que no podrán ingresar paraguas, botellas, encendedores y elementos que puedan ser utilizados para arrojar y atentar contra la integridad física de las personas.