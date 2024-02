El “Albo” sin sorpresas en el once para el regreso a la Primera Nacional

En el ensayo futbolístico realizado a puertas cerradas, el técnico Rubén Forestello confirmó el once titular para el debut ante Chaco For Ever, el domingo desde las 17hs, en el Gigante del Norte, en el regreso de la Primera Nacional.

Para la primera fecha pondrá el mismo equipo que jugó los últimos amistosos para no tener sobresaltos y afirmar la confianza a sus dirigidos.

El once del "Albo" ante Chaco será casi el 80 % del torneo anterior. De los doce refuerzos que trajo solo ingresarán el marcador central Ezequiel Neira y Lautaro Gordillo.

El equipo que paró en la practica de fútbol fue con: Federico Abadía; Ivo Cháves, Ezequiel Neira, Daniel Abello, Ignacio Sanabria y Facundo Heredia, Daniel Carrasco, Matías Birge y Walter Busse, Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo.

El plantel continuará los entrenamientos y el sábado quedará concentrado para el partido ante los chaqueños.

La única baja que tendrá el técnico millonario es la de Adolfo Tallura, quien deberá esperar un buen tiempo para volver a entrenar con normalidad y pelear por un puesto, debido a la compleja lesión que sufrió en la cadera.