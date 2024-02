La respuesta de Scioli a Unión por la Patria tras sumarse al gabinete

El designado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes defendió su decisión y dijo que no comprende los cuestionamientos del kirchnerismo: “Siempre me jugué en momentos críticos”.

El designado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes defendió su decisión y dijo que no comprende los cuestionamientos del kirchnerismo: “Siempre me jugué en momentos críticos”.

Daniel Scioli salió al cruce de los cuestionamientos de Unión por la Patria por sumarse al gabinete del presidente, Javier Milei. El designado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes planteó: “Me critican porque quiero trabajar”, en declaraciones a Aire de Noticias, por radio Mitre.

Scioli respondió las duras críticas que recibió del kirchnerismo como de la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, que dijo que le cayó “pésimo y que le provoca “muchísimo enojo” la decisión del dirigente peronista.

El designado funcionario del Gobierno dijo que no entiende “qué les puede llamar la atención” a quienes lo critican: “Siempre vieron disposición de mi parte, siempre me la jugué en momentos críticos”, y planteó: “Vine a trabajar de secretario en un ministerio (Interior), no se me rasgan las vestiduras”. /TN