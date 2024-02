Ahora, una cadete de la Policía denunció a su jefe por acoso sexual

A días de salir a luz los pormenores de un trío sexual que involucró a un oficial, una sargento y un comisario mayor, se conoció otra denuncia similar. El acusado es otro jefe policial que hostigaba a la joven policía para que saliera con él.

El episodio, según pudimos conocer desde Informatesalta, sucedió el 29 de enero pasado, en horas de la noche. La denunciante se trata de una cadete de tercer año y el acusado es un Comisario, quien cumple servicios en el Operativo Vigía, destinado a reforzar la presencia policial en las calles de la ciudad.





El hecho, denunciado por la propia cadete en la subcomisaría de barrio Castañares, se registró en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y General Güemes, a media cuadra de la jefatura de la policía. En el caso, tomó intervención la Fiscalía Penal 1, sin que hasta el momento se conozcan las diligencias dispuestas.

En su relato, la cadete afirmó que el 29 de enero, a minutos de las 21, estaba en la vía pública junto a un aspirante de segundo año, cuando se hizo presente el segundo jefe del “Operativo Vigía”, quien se acercó a la pareja de policías y les dijo: “Vamos a controlar”.

Lo curioso es que el comisario solo la miraba a la cadete, incluso se la llevó para hacer una ronda por otros puestos de la zona, dejándolo solo al aspirante, el que se estuvo que bancar el desplante por varios minutos, pues el jefe se había llevado a su compañera.

En su recorrido, el jefe controló a cinco parejas de policías desperdigados en las cuadras aledañas. Al reconocer, los policías se acercaban al comisario, ante quien se reportaba y le pasaban las novedades del tiempo de patrullaje y si tuvieron intervención en algún incidente en particular.

Esta rutina, sin embargo, no se cumplió con una pareja de uniformados, quienes no se acercaron apenas se hizo presente, sino que tuvo que hacer un ademán para que se acercaran. “Ahora salen así de la escuela”, le dijo el comisario a la cadete.

Ahí nomás, le tiró una indirecta “y si yo te mando mensajes”, para luego decirle, a modo de enseñanza, cómo debía conducirse.

“Que linda sonrisa tiene”

“Si yo te digo que vengas, vos venís, eso nos enseñaron en la escuela”, resaltó el comisario, quien no dejó pasar la oportunidad de tener algún otro avance con la cadete, pues le dijo: “Si yo te invito a salir”, proposición que la cadete rechazó de manera tajante.

El comisario, en tanto, estaba creído de que la subordinada iba a acceder, sin embargo, no se dio por vencido y le expresó: “Si cambias de opinión, me podes mandar mensajes. Vos tenes mi número”, pero la joven volvió a reiterarle que no lo iba a contactar, pues no le interesaba salir con su jefe.

Por último, trató de seducir a la cadete con algunos piropos, entre ellos, destacó su sonrisa. “Que linda sonrisa tiene, como se llama tu novio”, indagó el jefe, quien estaba decidido a no rendirse hasta conseguir la cita con la cadete, tras lo cual dejó en claro que volvería. “La próxima te voy a elegir a vos, ya que me gusta patrullar con vos”.

Una vez que se marchó su jefe, la cadete se sintió mal por el momento vivido, pues adujo que se sintió acosada y quedó atemorizada, a raíz de la insistencia de su jefe, a quien finalmente decidió denunciar, ya que su conducta podría seguir e incluso, no dudo en que esto le afectaría, pues le dejó en claro al comisario que no estaba interesada en tener una cita con el mismo.

De esta manera, la denuncia vuelve a poner a esa fuerza en el ojo de los salteños, quien aún no salen de su asombro protagonizado por tres policías en una casa del barrio Costanera, en El Carril, hecho que generó un gran revuelo, tanto en las filas policiales, como en la cúpula de la institución.