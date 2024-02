Le robaron a Fátima Flórez en pleno cumpleaños, se peleó con Javier Milei y hay preocupación: “Hecha una furia”

En medio del festejo de su cumpleaños en su show en Mar del Plata, Fátima Flórez sufrió un robo en su día especial que se vio condicionado por una presunta pelea con Javier Milei. Según se pudo conocer, el mandatario y la primera dama habrían mantenido una primera “crisis”.

La actriz tenía todo para festejar una nueva edad mientras triunfa en la temporada de verano de Mar del Plata con su show Cien por ciento Fátima y la visita de su novio suponía potenciar aún más la fecha especial. Sin embargo, atravesó una serie de hechos desafortunados que desorganizaron los planes.



Lo que ocurrió fue que, en primer lugar, le robaron la torta y luego tuvo un fuerte encontronazo con el presidente.

Tengo información de lo que pasó en el cumpleaños de Fátima Florez. Fue tremendo. Se afanaron la torta. Milei y Fátima tuvieron su primera pelea y crisis”, contó el periodista Lucas Bertero.

Los detalles del trágico cumpleaños de Fátima Flórez con Javier Milei

El robo se habría desencadenado el pasado viernes a la noche, pasadas las 00 cuando Fátima Flórez cumplía 43 años. “El presidente en ese momento no estaba. Ahí el elenco le lleva una torta, como se suele hacer en el teatro”, expresó el panelista.

Y detalló: “Soplan la velita, se va la gente, se reúne todo el staff e hicieron una gran picada. Y, cuando llegó el momento de comer la torta, que era de gran tamaño para que pudieran comer todos, la torta no aparecía. Empezaron todos: ‘¿Dónde está la torta? ¿Dónde está la torta?’”.

Respecto a lo que podría haberse tratado de la primera “crisis” de pareja, el motivo de la pelea sería un mala comunicación tras finalizar el show.



“Fátima va a su camarín, se baña, la peinan, todo. Y cuando sale y empieza a escribirle al presidente, su pareja, para ver dónde estaba. Él ya no estaba. Perdón Fátima que lo cuente pero la dejaron sola”, contó Bertero.

Y siguió: “Se fueron todos. Sólo quedó la mamá de Fátima, su hermana y el peinador. Milei se fue. Ella ahí le escribe a Milei, él no le responde. Marín le contesta y le dice que ya tenía su auto listo. Ahí ella se enoja y dice: ‘¿Cómo que me están esperando allá? Me dejaron sola, varada acá con la valija’”.



“Fátima llegó hecha una furia a su cumpleaños. Hubo un momento íntimo en el que ella y Milei se fueron a hablar. Después todo se desarrolló con total normalidad”, cerró el famoso. /cienradios