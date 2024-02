Rentas en puja contra el Gobierno Provincial por la quita del incentivo en los sueldos

En las últimas horas se generó un conflicto entre RENTAS y el Gobierno Provincial por la quita del incentivo que está estipulado por ley, lo que derivó en la presentación de numerosas notas, reuniones y hasta el anuncio de un paro.

El delegado de ATE, luego de anunciar el cese de actividades, en respuesta el enérgico mensaje de Gustavo Sáenz dijo “No ponerse de rodillas es no meterle la mano al bolsillo de los trabajadores”. En diálogo con Fm Aries, el delegado de la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), Daniel Escotorin, informó sobre la asamblea que se llevó a cabo en la Dirección General de Rentas este lunes.

Si bien el organismo recaudador se encuentra sin atención al público desde el viernes pasado, Escotroin explicó que la situación se remonta a diciembre del año pasado, cuando se decretó la Ley de Emergencia Económica, que, desde la perspectiva del gremio, impacta directamente en los ingresos de los trabajadores.

En una primera asamblea realizada hace 10 días, se tomó la decisión de convocar a un paro indefinido a partir del 21 de febrero, como recurso ante la falta de acciones. “Nosotros llevamos nuestras inquietudes y reclamos, y si bien acordamos conformar una mesa de diálogo, todavía no nos dieron respuestas”, aseguró.

El delegado reconoció que parte del reclamo es la incertidumbre de las fuentes laborales y el recorte de fondos anunciado por el Gobierno Nacional para con los trabajadores del Estado, pero que recae en Provincia, al ser responsable de la implementación de dicha ley.

“El Gobierno tiene las herramientas y la capacidad para no volver a descargar el ajuste sobre el conjunto de los trabajadores. Lo escuchamos el otro día al Gobernador en un discurso encendido decir que él no se pone de rodillas ante ningún gobierno. Bueno, no ponerse de rodillas significa ponerse de cara a la población y decirnos que no nos van a meter la mano en el bolsillo, como efectivamente está sucediendo”, gatilló el delegado.