Las gravísimas consecuencias si Chubut decide cortar la provisión de crudo y gas

Se trata de un hecho casi sin precedentes en la historia Argentina. La amenaza de la gobernación de Chubut, con el apoyo de otros gobernadores de la región, de cortar la provisión de crudo y gas al Estado nacional y las consecuencias que generarán no solo para la Provincia, sino también para todo el país, son catastróficas.

De hacerlo, Chubut estaría prácticamente creando una aduana interior y excede la jurisdicción que tiene, en contra de lo que establece la Constitución Nacional.

La disputa entre el Gobierno nacional y Chubut por fondos retenidos de la coparticipación escaló este fin de semana y habrá que esperar en qué termina, pero el daño ya se siente en la economía nacional con la caída de acciones y bonos.



El director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, Francisco Romano, analizó la amenaza de la gobernación de Chubut de cortar la provisión de crudo y gas

“Desde el punto de vista legal es imposible que Chubut corte con el suministro de petróleo y gas. La provincia estaría estableciendo una especie de aduana interior al no permitir la salida de los hidrocarburos, petróleo y gas de su territorio”, dijo Romano.



“Por otra parte, si lo que se está hablando es de suspender la producción, eso sería gravísimo porque se estaría interfiriendo en lo que es la política nacional. Que es al revés, es promover la máxima producción posible por las vías adecuadas -siempre respetando el medioambiente y teniendo en cuenta las mejores prácticas de la industria-”.



“Este tipo de acción directa no es factible desde un punto de vista legal. El Estado Nacional fija la política, mientras que la provincia es la dueña del recurso. Y como dueña, otorga derechos a empresas para la exploración y la producción. Esos derechos implican que la empresa es dueña del petróleo producido y entonces tiene la libre disponibilidad: puede venderlo y puede sacarlo del territorio”.



“Para poder trabajar, las empresas necesitan el uso y goce pacífico de los yacimientos. Esta acción que se está planteando va en contra de la política nacional y de las concesiones otorgadas a las empresas. Y, en definitiva, en contra de la Constitución Nacional porque la provincia está excediendo la jurisdicción que tiene”.









“Desde el punto de vista mecánico, es imposible en el sentido de que un pozo de petróleo no es como encender y apagar la luz. Implica que, si se cierra la válvula, inmediatamente se pierde producción y esa producción no se recupera más, por las propias características de la producción que necesita de cierta presión y condiciones que hacen que la producción sea continua. El daño es enorme”.



“Y el interrogante es: Si nos quedamos sin petróleo, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a importar y esto significa un costo enorme para el país. Justamente va en contra de todo lo que se está haciendo en todos estos años, donde la Argentina lo que busca es la autosuficiencia y el autoabastecimiento en materia energética”.

“La provincia también sufrirá sus propias consecuencias. Al dejar de producir, deja de recibir regalías. Para provincias petroleras patagónicas, las regalías son su principal fuente de ingresos y esto se refleja claramente en sus presupuestos provinciales. Esta acción sería muy mala para la provincia”.



“Inclusive, en ocasiones, las provincias otorgan las regalías como garantía de préstamos y esos préstamos van a caer en default porque, si se quedan sin garantía, los acreedores reclamarán una garantía equivalente y si no la obtienen van a declarar el incumplimiento del contrato”.



“Definitivamente, esta situación que hoy está generando la provincia de Chubut es muy mala para el país, para la economía general y para la seguridad jurídica”.