La amenaza del gobernador de Chubut: “el miércoles paramos los yacimientos de petróleo, que me manden preso”

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, le respondió al Gobierno luego del comunicado de la Oficina de la Presidencia que acusó al gobernador de realizar una “amenaza de carácter chavista”. “Que me manden a la gendarmería, que me metan preso. Me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y es lo que estoy haciendo”, afirmó en diálogo con LN+. “El miércoles, si no está la solución para los chubutenses, se paran todos los yacimientos”, advirtió Torres.

“La solución no es ni más ni menos que quitarnos el pie de encima desde el Banco Central (BCRA) a pedido del Gobierno para matar a la provincia de Chubut. Es una decisión de todos los chubutenses”, expresó el titular del ejecutivo provincial patagónico en relación a que el BCRA, por orden del presidente Javier Milei, le retiene pagos que, según sostiene, le corresponde a la provincia.

“Es una decisión tomada y no es algo que le pueda sorprender al Gobierno. Ya se lo manifestamos. Se la manifestamos también a las operadoras, se lo dije al presidente de YPF la semana pasada y hablé con las principales operadores de la Cuenca, de nuestra Cuenca”, expresó el gobernador de Pro.

Torres responsabilizó a la administración de Javier Milei de la tensión: “No es cierto que la incertidumbre para el empresariado la genera esta situación de tensión. La incertidumbre para el empresariado, y te puedo asegurar que lo hable con los mas importantes del sector petrolero, la genera un Gobierno que dinamita cualquier posibilidad de diálogo con cualquier gobernador, diputado o con cualquier persona que se atreva a decir que no está de acuerdo con algo”.

“¿Sabés cuál es la diferencia conmigo y esto se lo digo al Presidente: no creo que la política se vea por Twitter. A mi no me interesan los escraches de los trolls, no me interesan las frases hechas revanchistas, tribuneras”, dijo Torres y se preguntó: “¿Por qué por un capricho los chubutenses se tienen que quedar sin educación salud seguridad?”.

Torres amplió: “A mi me están reteniendo 9000 millones de pesos por día. Me retuvieron tres escuelas. El objetivo del Gobierno es matar a una provincia para ejemplificar. Mi provincia en seis años solamente tuvo un año de clases. un año. Por primera vez en diez años en Chubut acordamos para que empiecen las clases. Arreglamos las escuelas en tiempo récord. Pudimos presentar una ley de profesionalidad docente. Tengo una generación de chicos analfabetos”.

Torres afirmó que se reunió el jueves con el expresidente Mauricio Macri y se lo comentó. “Macri lo sabía, Patricia Bullrich lo sabía, [Luis] Caputo lo sabía. Todos los sabían”, aseguró. “La respuesta del Gobierno fue ‘hay temas burocráticos por los que hay que esperan una semana más’. ¿Por qué? Porque es un juego cínico para llevarte hasta el límite de ahogarte financieramente y decir ‘el gobernador Torres está haciendo lo que tiene que hacer’ cuando por otro lado te están asfixiando también es de un grado de cinismo pocas veces visto”, sostuvo.

“No me voy a hacer el distraído y no me importa lo que diga la Oficina del Presidente. El Gobierno nos está extorsionando”, concluyó el gobernador de Pro, que fue respaldado por todos los gobernadores del país, tanto los de Juntos por el Cambio, como los de fuerzas provinciales y los del peronismo.