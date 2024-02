Horacio Montemurro: “No queremos pelear la permanencia, queremos ir arriba”

El Antoniano se prepara de cara a la nueva temporada del Torneo Federal A y el entrenador Horacio Montemurro habló en Solamente Fútbol por Infinito FM 96.5 Mhz. sobre cómo se preparan de cara al primer amistoso contra Central Norte y sobre los últimos pasajeros que se sumaron al plantel de cara a la nueva temporada.

El técnico anticipó que: "Mañana va a estar llegando Mauro Bustamante, juega de 9. Sumamos también a Brian Cucco y vamos a encarar el clásico del viernes" y además aclaró: "No trajimos un 'Chiqui' Pérez, no trajimos un jugador de esas características. La gente de Juventud debe entender que entrenamos hace diez días con la mayoría del plantel. No queremos pelear la permanencia, queremos ir arriba".

"En 20 días se armó un equipo después de que los dirigentes encontraron un club roto. Es para sacarse el sombrero con la dirigencia por el trabajo que han hecho. Hay chicos muy interesantes en el club" por otro lado argumentó: "A los jugadores de acá y de la zona hay que darle la oportunidad de demostrar en los entrenamientos y en los partidos que les toque. Acá hay jugadores talentosos, rápidos y guapos, con hambre. Ojalá exploten y den que hablar".

En relación al trato con la dirigencia Montemurro contó: "Los dirigentes se pusieron la camiseta y trajeron los jugadores. Estamos prácticamente armados, solo restan detalles en algunas cuestiones y ya ponerme a pensar en que equipo armar para cada partido"

"La concentración la idea es hacerla entonces desde el lunes que viene, con lugar a confirmar. La Liga está descartado el Hotel de la Liga. Si se puede hacer se hará, sino seguiremos trabajando, no hay que perder días de trabajo, pero la parte fuerte de la pretemporada ya empezó hace días. Hace dos semanas estamos entrenando a doble turno y ahora lo que empieza en el encierro del plantel. Venimos trabajando bien, es difícil armar un equipo en 20 días"

Con respecto al ser consultado por jugar con gran concurrencia de gente ya que Juventud es un club convocante dijó: "No tengo problemas con los estadios llenos o con presión de la gente, estoy acostumbrado. Tenemos que ser muy serios a la hora de jugar el próximo partido con Central Norte, un rival ya muy armado y con más tiempo de trabajo"