Lapegüe presenta su libro “Parar” en Salta, una historia de superación y reflexión

El reconocido periodista Sergio Lapegüe llega a Salta para presentar su libro "Parar", una obra que narra su experiencia personal de tocar fondo, resetear y volver a empezar tras enfrentar una enfermedad que le obligó a replantearse su vida por completo.

La presentación del libro se llevará a cabo este sábado 02 de marzo, a partir de las 19 hs. en el Patio de Comidas de Alto Noa Shopping.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

Lapegüe, quien tiene una relación muy cercana con la provincia, se mostró emocionado por regresar a Salta, un lugar que considera su segunda casa y donde tiene grandes vínculos con la comunidad. “Es muy especial volver a Salta. La considero mi provincia. Volver a Salta es el placer de las personas felices”

En su libro, comparte su experiencia de superación y reflexiona sobre la importancia de detenerse, reevaluar prioridades y disfrutar cada momento. “Habla de eso, de darte cuenta de que sos efímero, que todo puede pasar de un momento para otro. El COVID lo fue. De que uno no es eterno y de que todos tenemos nuestro tiempo”, expresó en diálogo con la periodista de InformateSalta, Noelia Peñaloza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

A través de anécdotas personales y reflexiones profundas, invita al lector a encontrar un equilibrio en la vida y a valorar las pequeñas cosas. “Este libro sirvió un poco como autoayuda para mí, pero puede servir como ayuda para la gente que lo lea”.

“La vida es eso, lograr un equilibrio, para no caerte todo el tiempo. No exagerar las cosas, no menospreciarlas, no volverte loco por tonteras, tratar de ver que no todo es tan grave como aparenta y que uno puede darse cuenta de que todo puede terminar en un momento”, sostuvo.

Durante la presentación, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en sorteos de vouchers, ropa, comida y otros premios proporcionados por el shopping.

Además, Sergio estará firmando ejemplares en la editorial Jenny, ubicada dentro del centro comercial, siendo este un momento especial para encontrarse con sus lectores y compartir experiencias.

Para asistir al evento, los interesados deben registrarse de forma gratuita a través de la app del shopping, y se espera una gran convocatoria de fans y seguidores del reconocido periodista. “Voy a estar poco tiempo, pero bueno, disfrutar de Salta, disfrutar de la comida, de la buena gastronomía, de un buen vino, de Cafayate, eso olvidate, lo voy a hacer, ya te lo digo”.