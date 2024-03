La dolorosa despedida de la viuda de Bruno Bussanich, el playero que fue asesinado por sicarios en Rosario

La viuda de Bruno Bussanich, el playero asesinado en Rosario, realizó un fuerte descargo en sus redes sociales apenas unas horas después de conocer el trágico crimen de su novio y padre de su hijo de dos años.

“No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en este mundo de mier..., donde nadie puede ir ni siquiera a laburar. No podés salir de tu casa porque corres riesgo de que estos hijos de p... te maten. Hagan algo por favor, de una vez”, fue la primera reacción que tuvo la joven de 27 años.

La primera reacción de la viuda del playero fue luego de las 3 de la mañana, cuando ya habían pasado poco más de tres horas del brutal crimen y ya se conocía la amenaza que habían recibido el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

Apenas unos minutos después de ese primer descargo, volvió a desahogarse a través de la red social X (exTwitter). “Me duele tanto el corazón, destruyeron a mi familia, hijos de re mil pu..”, escribió.



Menos de dos horas pasaron para que volviera a escribir, durante la madrugada de este domingo. En esta tercera oportunidad, la joven reflexionó sobre cómo llevar adelante la maternidad de Valentino, el hijo de dos años que había tenido con Bruno.

“¿Cómo hago para que mi bebé entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? ¿Qué ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados? No puedo más”. escribió a las 4.55 de la mañana de este domingo.

Esta mañana volvió a hacer un descargo en la misma red social. Allí sumó una imagen en la que se ve a los tres, pasando un momento en familia, con Valentino en brazos de ella y con Bruno mirándola.

A la imagen, le sumó una dolorosa despedida: “Cuidanos desde donde quieras o estés ahora, mi amor. Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre con mucho amor”.

“Algún día nos volveremos a reencontrar, por ahora es un hasta luego, mi vida. Te voy a amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños”, escribió la joven a eso de las 9 de la mañana.

Cómo fue el crimen del playero

El crimen de Bruno Bussanich se produjo poco antes de medianoche del sábado, en una estación ubicada en Mendoza al 7600. Según las primeras informaciones, un hombre armado ingresó a la oficina del establecimiento y disparó tres veces contra el joven, que se trabajaba en ese momento.

La víctima recibió dos disparos en el pecho y uno en la cabeza, y murió poco después en el hospital al que fue trasladado. Los autores del crimen se movilizaban en un automóvil chocado, con dos ocupantes a bordo, que se dieron a la fuga tras el ataque.

En la escena del crimen, los investigadores encontraron una nota dirigida al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en la que se los critica por la situación penitenciaria en la provincia.

“Esta guerra no es por territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año”, dice la nota, que está firmada por “Zona Norte, Zona Sur y Zona Oeste”.

El crimen del playero se suma a una serie de hechos de violencia que se han registrado en Rosario en las últimas semanas. Esta tarde, incluso, había sido colgado un cartel en Oroño y Circunvalación en el que se advertía que “iban a matar más gente inocente”. /TN