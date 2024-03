Pullaro: “La reacción de los narcos es porque se sienten acorralados”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que la escalada de violencia en Rosario se debe a que las organizaciones criminales que manejan el narcotráfico “se sienten acorraladas”.

Pullaro dijo que la ciudad santafesina está viviendo “hechos de terrorismo urbano”, luego de los cuatro crímenes de los últimos días, y ratificó la llegada de las fuerzas federales y del Ejército.

El mandatario provincial también informó que llegará a Santa Fe un grupo especializado de las Fuerzas Federales que va a investigar el lavado de activos. “Se va a investigar a los empresarios que son parte del negocio narcocriminal”, señaló.

“Lo que se pretende es llevar una conmoción en la sociedad. Se pueden definir fuertemente como ataques terroristas”, remarcó sobre las amenazas que sufrieron los funcionarios en los últimos días.

El jefe de Estado provincial también aseguró que no dará marcha atrás con las tajantes medidas tomadas dentro del servicio penitenciario: “El control de las cárceles va a seguir siendo tan estricto como nos permita la ley. Ellos no logran organizarse porque los jefes están presos. No vamos a volver un solo milímetro atrás con los operativos en las cárceles”.

“Vamos a seguir trabajando de manera intensa para dar con los responsables de los cinco ataques. Vamos a ir por los responsables intelectuales también, no solo los materiales”, adelantó en diálogo con Nelson Castro.

Con respecto a los últimos cuatro crímenes que acontecieron en Rosario, el gobernador reveló que desde la investigación están cerca de individualizar a los autores materiales. “Estamos trabajando fuertemente para individualizar a los autores intelectuales”, agregó.

En ese sentido, ratificó la recompensa de $10 millones para las personas que aporten datos sobre las causas que involucran a los cuatro asesinatos. “No van a quedar impunes, van a ir presos y van a tener la pena de prisión perpetua”, remarcó.

El gobernador santafesino ratificó las políticas sobre la población penal: “Aquí se mandaba a matar y a extorsionar, también a administrar el negocio ilegal de la venta de estupefacientes. Eso cambió y generó distintas reacciones”.

“Pretendían que volvamos atrás con las medidas que llevamos adelante con las medidas sobre el servicio penitenciario”, explicó Pullaro sobre el motivo de los ataques de los últimos días.

En ese sentido, el mandatario provincial reconoció que las principales organizaciones criminales se unieron para combatir al Estado: “Eran bandas rivales que se disputaban el poder del territorio entre ellos. Ahora presentaron habeas corpus con los mismos abogados y los mismos argumentos”.

El gobernador de Santa Fe adelantó que buscarán cortar con las dos dimensiones de las organizaciones criminales: el narcotráfico y el narcomenudeo. “Vamos a poder delimitar de dónde ingresa la droga a la provincia de Santa Fe”.

“Si tenemos el control estricto de nuestra frontera aérea y terrestre, se las vamos a hacer mucho más difícil a quienes vienen. Después hay que ser muy duros con quienes la comercializan, porque son personas que están enfermando a la sociedad y generan un daño irreparable”, señaló Pullaro.

En esa misma línea, indicó: “En el narcotráfico probablemente esté involucrada la hidrovía. El narcomenudeo es el que genera estos problemas de violencia”.

Con respecto a las bandas narco, aseguró: “Estas organizaciones criminales son muy violentas, pero son muy precarias y tenemos que demostrar que el Estado tiene el poder para desmantelarlas”.

“Quienes estamos en la función pública podemos tener angustia por las cosas que suceden. Pero si el miedo nos paraliza y nos quiebra, van a hacer que ellos nos ganen y nosotros tenemos mucho para darle a nuestro país”, completó.