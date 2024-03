Villarruel cruzó a Bullrich por pedir que las FFAA intervengan Rosario: “Debemos ser serios”

En medio del recrudecimiento de los crímenes violentos en la ciudad de Rosario, la vicepresidenta de la Nación, expresó su desacuerdo con la propuesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.

Antes de debatir sobre si las FFAA deben combatir al narcotráfico hagamos unas menciones previas. @PatoBullrich 1ro. Hay q repensar el rol de las FFAA. 2do. El presupuesto en Defensa de Arg es el más bajo de toda la región desde hace años. No hay armamento ni adiestramiento. ➡️ pic.twitter.com/ReDsequtVT — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 1, 2023

A través de un hilo en la red social "X", planteó la necesidad de reconsiderar el papel de las Fuerzas Armadas, señalando problemas como la falta de presupuesto, armamento y adiestramiento adecuado. “El presupuesto en Defensa de Argentina es el más bajo de toda la región desde hace años. No hay armamento ni adiestramiento”, dijo.

“Formar a un militar preparado para otra cosa para que combata al narcotráfico lleva tiempo”

Además, destacó la ausencia de un marco jurídico claro para su actuación en este tipo de situaciones, lo que podría dejar a los uniformados indefensos ante posibles acusaciones legales.

La vicepresidenta también hizo referencia a experiencias pasadas, como la intervención de las Fuerzas Armadas durante la década de 1970, que resultaron en la detención de militares bajo acusaciones de terrorismo. “Ningún uniformado en su sano juicio debería combatir a narcos”

Asimismo, señaló que el ordenamiento legal actual impide la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna sin una declaración previa de Estado de Sitio, lo que requeriría una reforma legislativa.

“Debemos ser serios y abarcar TODO y no solo partes del problema”

En este contexto, subrayó la importancia de abordar todos los aspectos del problema del narcotráfico, incluyendo la responsabilidad de los funcionarios civiles que emiten órdenes y la necesidad de un marco legal sólido y libre de influencias externas.

“Lo siento pero no voy a mentir, no hay soluciones mágicas, ni gratuitas, no creo q deban poner el pellejo los uniformados para que el poder de turno y la población luego los denigre”

Para finalizar, hizo hincapié en la complejidad de formar a militares preparados para enfrentar esta problemática y en la falta de soluciones rápidas y gratuitas en este sentido.