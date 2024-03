El 80% de los jubilados salteños, bajo la línea de pobreza: "Están tristes, desilusionados"

Noticia de las últimas horas fue cómo la oposición no consiguió el quórum necesario en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación, para dar tratamiento a los proyectos que buscaban impulsar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, por tanto nuestros abuelos deberán seguir esperando una mejora a su compleja situación económica.

Al respecto de este tema InformateSalta estuvo conversando con la doctora Julia Toyos, abogada previsional, quien señaló que con estas demoras los adultos mayores la siguen pasando mal, estando un 80% de los jubilados salteños por debajo de la línea de pobreza.

“Los adultos mayores vienen siendo la clase más castigada, con esta ley que fue sancionada por el gobierno anterior y que hoy se apura en sancionarla; hay que busca una solución urgente, se tienen que poner de acuerdo”, intimó a los legisladores del parlamento argentino.

Dicho esto mencionó que, con la ley que se aprobó durante el gobierno de Alberto Fernández, los jubilados perdieron contra la inflación entre el 75% y el 101%, más que con la fórmula cobran trimestralmente y de forma rezagada. “Con el IPC de febrero, la inflación interanual llegó casi al 260%, al jubilado le dieron 27,8%, es un chiste triste”, enumeró.

"En 2023, los jubilados tuvieron 110% de aumento, y la inflación fue del 211%"

Consultada sobre cuán es la situación que viven a la fecha los abuelos, la abogada no se limitó en comentar la cruda realidad: “Es que el 80% de los jubilados salteños están debajo de la línea de pobreza, no les alcanza para comer, con la suba de impuestos y medicamentos están en una situación desesperante, si reclaman a ANSES les dicen ‘usted cobra bien’, están tristes y desilusionados”.

Destacando que el proyecto de movilidad que incluía la Ley Bases era positivo al proponer aumentos mensuales y un rezago de dos meses, Toyos instó a los legisladores “a consensuar la fórmula, su facultad es fijar la movilidad, deben pensar que no existiría si no hubiera inflación”, concluyó.