Dengue: ¿cómo se debe cuidar a una persona que cursa la enfermedad?

El dengue es una enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti, que es un mosquito diurno, urbano, es decir, no está en el campo y no aparece de noche. "No zumba al oído, no duele cuando pica y no deja roncha. Pero este mosquito nos deja un germen o virus muy potente que enferma de fiebre, dolores musculares intensos, detrás de los ojos", indicó José María Mansilla, director de Prevención y Promoción para la Salud.

Además, "a las 24 horas de la picadura, podemos a sentir escalofríos, dolores corporales intensos y lo que se describe técnicamente como fiebre quebrantahuesos".

Medicación y cuidados

Siguiendo el concepto de medicación, el médico recomendó únicamente ingerir paracetamol (Tafirol). "Si es de 500 miligramos, se toma cada 6 horas y si es de 1 gramo, cada 8 horas. Sólo cuando hay dolor y fiebre intensa. En caso de no mejorar, se debe aplicar paños en la frente, axilas y abdomen y estar muy bien hidratado, sobre todo si el paciente es niño o adulto mayor".

Recomendaciones

El profesional aseguró que esta enfermedad dura de 7 a 10 días, y para que un mosquito no pique al paciente y contagie al resto del grupo familiar, se debe limpiar la casa, atrás y adelante, sacando todos los recipientes que puedan contener agua. Además de la protección con espirales y repelentes".

Por último, en caso de deshidratación o hemorragia, "el paciente debe recurrir a cualquier policlínico de nuestra sistema provincial de salud, los cuales tienen una sala de internación abreviada". /LV12