Dos estudiantes jujeños cayeron desde el piso 12 en un incendio en Córdoba: uno murió y el otro está muy grave

Un joven de 18 años murió y otro está en muy grave estado tras caer al vacío cuando intentaban escapar de un brutal incendio en el departamento del piso 12 en el que vivían en el barrio Nueva Córdoba, de la capital provincial. Un tercer joven fue rescatado a tiempo por los bomberos.

Todo ocurrió de madrugada, cerca de las 4.30, en un edificio ubicado en la calle Yrigoyen, en Córdoba. Los tres jóvenes habían llegado hace apenas un mes desde Jujuy para estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba.

El jefe de Bomberos Sergio Cravero contó en declaraciones al Canal 12 que el joven que fue rescatado detalló que fueron sorprendidos por las llamas mientras dormían y como la puerta del departamento estaba bloqueada por el fuego, intentaron escapar por una ventana.

El joven que murió fue identificado como Tiziano Tejerina (18), mientras que Sebastián Diquin (19) fue internado de urgencia y se encuentra en muy grave estado. Pablo Acasa es el otro estudiante que vivía en el departamento y que logró escapar hacia el departamento del piso 11.

Aún se intenta determinar qué fue lo que causó el fuego, pero dos de los jóvenes decidieron colgarse de una ventana para escapar de las llamas y cayeron al vacío, mientras que el otro fue rescatado por los bomberos.

El joven rescatado por los bomberos logró bajar al piso siguiente a través de una cornisa. Sus compañeros cayeron a un patio interno, desde una altura cercana a los 30 metros.

Mientras un grupo de peritos trabajan en el lugar para determinar las causas del incendio, vecinos del edificio señalaron que el piso 12 en el que vivían los jóvenes tenía problemas con el gas y que incluso días antes se habían registrado pérdidas.

"Escuché que gritaban auxilio, auxilio, y como no entendía hasta pensé que era alguien que estaba en pedo, como puede llegar a ser normalmente, y cuando salgo veo fuego del pulmón interno y veo a alguien entre los dos edificios y posterior a eso escuché un golpe fuerte", dijo un vecino al canal 12.

El mismo vecino advirtió que "en la última semana hubo remodelaciones muy mal reguladas" en el edificio, y agregó: "Tiene graves problemas en los servicios, caños donde no tienen que ir, son instalaciones muy viejas. Mi depto por ejemplo no tiene térmica, el edificio tiene como 60 o 70 años y no se hizo nunca".

El jefe de Bomberos, Sergio Cravero, precisó a Cadena 3 que en el departamento A, piso 12 del inmueble ubicado en Hipólito Yrigoyen al 398 residían tres estudiantes jujeños.

"Al arribar la dotación, encontró a uno en el balcón del piso 11. Había descendido por sus medios. Sus otros dos compañeros saltaron a un patio interno de un edificio colindante.

"Se produjo el deceso de uno y el otro fue asistido por el servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital de Urgencias", completó.

Durante el incendio registrado a las 4.48 de hoy, en el Complejo María Reina II, unas 35 personas se autoevacuaron.



"Estábamos durmiendo y tipo 4.30 escuchamos que gritaban ’auxilio, auxilio, fuego’", contó una vecina del edificio.

"Nos asomamos y miramos para arriba y vimos fuego. Al ratito se escuchó que algo cayó, no sé si fue uno de los chicos o que tiraron algo", agregó.

"Se sintió una explosión. Había vidrios por todos lados. Los bomberos y la Policía vinieron rapidísimo", completó.

Una mujer policía resultó con intoxicación por monóxido de carbono, por lo que fue derivada al Policlínico Policial para su atención.

Gustavo Matos, jefe guardia del Hospital de Urgencias, dijo a Cadena 3 que uno de los jóvenes ingresó en estado crítico por quemaduras y quebraduras. "Se hicieron maniobras de resucitación. Salimos de quirófano y ahora está shock room, con pronóstico reservado".