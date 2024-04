Sáenz reclama federalismo pero también propone soluciones concretas

El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, durante una entrevista por radio Rivadavia opinó sobre la situación del país y de la complicada realidad que viven las provincias.



Destacó que "seguimos planteando que el Fondo de Incentivo Docente, debe seguir llegando, porque no llega a las provincias sino directamente a los maestros." También se refirió a discutir el Fondo Compensador al Subsidio al Transporte para las provincias donde aseveró que "se vio incrementado el boleto de colectivo por la falta de subsidios que ha sido eliminado de raíz en todas las provincias, pero no fue eliminado en Capital Federal y el AMBA".



Para solucionar estos temas Sáenz propone utilizar parte del Impuesto País para apoyar a las provincias durante este año y ayudar, entre otros temas, con el incentivo docente y el aumento del boleto de colectivo, sin necesidad de coparticiparlo, lo que proporcionaría previsibilidad a las provincias para encarar los problemas de manera más efectiva.



En relación al gobierno nacional, Sáenz resaltó la importancia de darle las herramientas necesarias para llevar adelante su plan de gobierno, destacando que el éxito del gobierno central beneficia a todos. En este sentido, enfatizó la necesidad de diálogo, consenso y entendimiento para resolver las cuestiones pendientes.



No obstante, también reclamó más federalismo porque es una importante deuda del gobierno central con las provincias. En este contexto, destacó la oportunidad histórica de Javier Milei para desandar estas injusticias y asimetrías entre el centro del país y el norte.



Finalmente, respecto al apoyo al gobierno, Sáenz afirmó que siempre buscó lo mejor para el país, independientemente del presidente en funciones. Recordó que tanto con Macri como con Fernández se lograron puntos de consenso que beneficiaron a Salta, algo que debería considerar Milei para poder negociar con los gobernadores.



Sáenz asegura que hay que buscar vías de solución para no necesitar judicializar todo y dijo que tiene la posibilidad histórica de cambiar muchas injusticias. «Soy un defensor del Federalismo y un gran defensor de las necesidades que tienen nuestra gente».



Para finalizar, el jefe provincial se refirió sobre el peronismo y el gran cambio al que se enfrentan. «Yo fui parte del peronismo en mi provincia, cuando Cristina dijo que aquellos que no estén de acuerdo que armen su partido y ganen las elecciones, yo me fui y lo hice. Armé mi partido porque no estaba de acuerdo con sus formas de hacer política. El kirchnerismo se apoderó del peronismo, se perdieron los valores, es necesario que aparezca un nuevo peronismo. Cristina ya tuvo su oportunidad, el kirchnerismo es pasado y hay que entenderlo así».