Crimen del remisero, hay dos detenidos por encubrimiento pero no hay datos de los asesinos

Luis Quesada trabajaba como remisero entre Pichanal y distintas localidades de la provincia de Jujuy. A diario realizaba viajes hacia la vecina provincia pero el día 26 de Marzo no regresó a su casa y la familia empezó a buscarlo, sin que la policía si quiera le tomara la denuncia porque no habían pasado "las 24 horas".

Con una gran difusión en redes sociales y medios de comunicación finalmente el hombre fue encontrado sin vida en Caimancito, Jujuy, el 31 de marzo.

Sobre cómo avanza la investigación de parte de la Justicia de Jujuy, el Doctor Juan Bartolini, abogado querellante contó los detalles. "Ayer se llevó adelante la autopsia pero todavía no tenemos un estudio final pero podríamos adelantar algunos datos que tienen que ver con la causa que ha tomado notario conocimiento gracias a los medios de comunicación que han difundido y apoyado el pedido de la familia en Pichanal, ya que recordemos que cuando una de las hijas se presenta para radicar la denuncia por la desaparición de su padre que realizaba viajes desde Pichanal hacia Perico y distintas ciudades del ramal jujeño, no tuvo más respuestas que 'no podían hacer nada porque no habían pasado las 24 horas".

Agregó que buscan intensamente a dos hombres que estuvieron con la víctima. "Además ayer se ha imputado a las 2 personas que se encuentra detenidas, dos personas de sexo masculino por encubrimiento, es lo que ha definido la fiscalía, pero una vez que tengamos el estudio forense vamos a poder realizar una ampliación en base a las pruebas que se tienen en el expediente, recordemos que han circulado videos por Redes sociales donde se lo ve al señor Quesada en una Estación de Servicio junto a dos masculinos en los cuales se pueden determinar algunos signos o señales particulares de estas personas que hasta el momento están siendo buscadas y dos personas que están imputadas por encubrimiento que han recibido el automóvil Chevrolet corsa en la ciudad de Libertador General San Martín para la venta".

Respecto a ¿cuando fue asesinado Quesada? el letrado adelantó en función de los primeros datos de la autopsia que "a data de muerte habla de 4 a 5 días, entre el martes 26 a las 11 de la noche o sea el mismo día que él desaparece o 1.30 del día 27 de marzo es la data aproximada que nos da el equipo forense, pero no tenemos un estudio final".

El móvil del crimen sería el "robo"

El abogado Juan Bartolini explicó que si bien "la familia no descarta ninguna hipótesis, hasta el momento solamente hay dos detenidos e imputados, se espera que haya dos personas más que están siendo intensamente buscadas, por eso es que hay mucha información de carácter reservado".

Por último, sostuvo en Multivisión que "la hipótesis que se maneja es el robo porque recordemos que ni las pertenencias del señor Quesada han aparecido, el automóvil apareció desmantelado, se encontraron herramientas en el lugar del secuestro, en B° El Triangulo, hoy podemos hablar de un robo pero no descartamos ningún tipo de hipótesis".