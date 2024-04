Por qué se puso un límite al fondo estímulo que cobran los empleados de Rentas

La Ley de Emergencia Económica N° 8.417, publicada el 10 de enero del 2024, establece que “la remuneración total que por todo concepto, perciba el personal … no deberá exceder el monto equivalente a un sueldo que perciba el agente y/o funcionario”.

Los empleados de la Dirección General de Rentas cobran su sueldo, más un fondo estimulo. En el caso de los meses de noviembre y diciembre pasados, este fondo triplicó y hasta cuadruplicó el sueldo habitual, llegando a cobrar *solo de fondo estimulo entre 1.600.000 a 3.000.000 de pesos*.

Ante esta situación, la ley de emergencia provincial, puso un tope a la situación de estos empleados: ninguno puede cobrar en concepto de fondo estimulo un importe que supere al monto de su sueldo habitual.



Por ejemplo: un empleado que cobra 800.000 de sueldo, cobrará también 800.000 en concepto de fondo estimulo. O sea, un total de $ 1.600.000.



Un dato no menos importante: El fondo estimulo que se distribuye entre los empleados de Rentas representa hoy una suma de más de 1.100 millones de pesos, para 387 personas. Un simple calculo da por resultado más de 2.500.000 de promedio en concepto de fondo estímulo, además del sueldo, para cada empleado.



Si tomamos en cuenta este cálculo, nos encontramos con sueldos muy superiores al resto de los empleados públicos. En diciembre pasado, un empleado administrativo de Rentas cobró más que un gerente de hospital, un director de escuela en zona desfavorable o un juez de primera instancia, entre otros.



Sin embargo, estos empleados realizan paro, movilización y asambleas por no aceptar perder algunos beneficios siendo que son, por lejos, los agentes estatales que más cobran.



Es importante destacar que el Fondo de Estímulo se creó ante la necesidad de mejorar la recaudación por la atención personalizada a los contribuyentes, lo que en la actualidad no tiene el mismo efecto, considerando que en un 90% los trámites se realizan de manera online.