Siete salteños fueron convocados a la Selección Nacional de Tenis de Mesa

La destacada actuación de los deportistas salteños en los torneos de tenis de mesa desde hace varias temporadas en el país lo ubica entre una de las provincias con gran proyección.

La selección Argentina convocó a Ambar Jándula, Franco Varela, Daiana Toscano, Federico Varela, Gemma Valerio, Victoria Guardia y Braian Ocampo para el Sudamericano de Chile y Bolivia. Los 7 deportistas viajarán a Chile y Cochabamba representando a nuestro país.

En Santiago de Chile, certamen tendrá lugar del 22 al 28 de abril, participarán Ambar Jándula (Sub 15 damas) y Franco Varela (Sub19 caballeros). Mientras que en Cochabamba la cita es en mayo y estarán presentes, Daiana Toscano (Sub 11 damas), Federico Varela (Sub 11 caballeros), Gemma Valerio y Victoria Guardia (Sub 13 damas), y Braian Ocampo (Sub 13 caballeros).

El tenis de mesa en nuestra provincia tuvo inicio en 2018, cuando Enrique Varela, presidente de la asociación, ya soñaba con las instalaciones, que años después se cristalizó con la construcción del mejor Centro de Alto Rendimiento del país. Allí donde la nueva camada de talentos desarrolla las técnicas y alimenta el espíritu de los deportistas amateurs que se divierten cada tarde en el deslumbrante complejo.

La Asociación de Tenis de Mesa realiza un trabajo ejemplar no solamente por su organización, su fortaleza. Su visión de expandir el deporte e incentivar su crecimiento, a través de concurso en las escuelas, realizando scouting en diferentes sectores de la provincia.

Por ello, se destaca el papel de la Escuela de Tenis de Mesa de Parque de la Familia y de la Escuela de Santa Lucía, que de la mano de sus entrenadores Adrián Barrios y Hugo Gabriz, respectivamente, aportaron a tres de los siete talentos que clasificaron para los sudamericanos.

El entrenador Carlos “Kuero” Gusmán, habló sobre la importancia de la infraestructura y el talento de los convocados. “Estoy muy contentos de estar a cargo de los chicos desde febrero y feliz porque clasificamos 7 deportistas a la selección Argentina. A nivel nacional van al selectivo 14 primeros de cada categoría del país, donde se hace un torneo eliminatorio y cada campeón clasifica. Después de Buenos Aires y Mendoza venimos nosotros en calidad. Este Centro de Alto Rendimiento es el más grande del país, cuenta con 24 mesas, ni el CeNARD tiene esta comodidad para entrenar”, aseguró.

En ese marco también se lanzó la campaña de recaudación “Salteñitos de Selección”, para recaudar fondos para el viaje de los pequeños deportistas a los sudamericanos.

En este sentido señalaron que la proyección es que el Centro de Alto Rendimiento se convierta en un centro de referencia sudamericano, donde tenimesistas de los países limítrofes puedan venir a entrenar, y sea una parada obligatoria antes de saltar a Europa, donde se encuentran las principales ligas del deporte.

Campaña Salteñitos de Selección

La campaña tiene el objetivo de reunir los 10.000 dólares que se necesitan para el viaje y estadía de los 7 deportistas en los sudamericanos de Chile y Bolivia. Bajo el título “Salteñitos de Selección” y el lema "Tu aporte hace crecer el futuro de Salta".

La campaña será lanzada en las redes a partir de esta semana. Los aportes se pueden transferir a los siguientes datos bancarios.