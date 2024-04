Santiago Maratea apoyó las medidas de Javier Milei: “Yo lo banco al Pelu”

Santiago Maratea se mostró a favor de las medidas de Javier Milei. “Yo lo banco al Pelu”, aseguró el influencer que, después de explicar los motivos de su posicionamiento, analizó el discurso del libertario.

“Primero, hay algo muy genuino que es que él me bancó a mí. Es algo personal. Todos somos vulnerables ante un elogio, un apoyo, un mimo”, argumentó Maratea en diálogo con Luis Novaresio para el programa +Entrevistas (LN+).

Entonces recordó cuando en febrero del 2022 hizo una colecta para comprar autobombas en medio de los incendios de Corrientes y el ahora primer mandatario salió a bancarlo. “Cuando yo hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar, Milei me salió a bancar. Dijo, gritando, ‘deberían darle el premio Adam Smith de oro’. (...) Cuando alguien viene y te banca, decís ‘ah, por ahí no estoy tan loco’”, opinó.

Santiago Maratea se mostró a favor de las medidas de Javier Milei: “Yo lo banco al Pelu” (Foto: Instagram santimaratea)

Para poner en contexto, el influencer recordó que en ese momento muchos lo criticaron duramente: “Yo me preguntaba ‘¿hice algo malo?’. O sea, entre mi equipo de laburo y la gente que aportó desde sus casas, equipamos 30 cuarteles de bomberos en la mitad de un incendio, y parece que estoy destruyendo el país. Todos insultaban, nadie movía nada, pero el que hacía antipolítica era yo. Yo era una amenaza para la democracia. Así me vendían”. “Entre tanto pardo, salió Milei y fue muy contundente como me apoyo. Entonces, ya desde ahí, lo banco”, reafirmó.

Santiago Maratea analizó el presente del país y las medidas tomadas por Javier Milei

El conductor quiso saber qué opinaba puntualmente de las medidas políticas y económicas tomadas por el presidente de la Nación.

“Él avisó que esto lo íbamos a pagar todos, aparte de la casta, porque entiendo que este es un país donde el poder político siempre está más allá de todo problema. Al país le va cada vez peor y a ellos les va cada vez mejor”, comenzó. Y añadió: “Obviamente, no era algo que iba a pagar solo la casta, pero la gente lo votó y está de acuerdo. Es un tránsito duro, que no puede ser para siempre, pero la gente apoya su propuesta de cómo sacar el país adelante”.

Santiago Maratea dijo que banca a Javier Milei (Foto: Instagram/@santimaratea)

Entonces, planteó una teoría sobre lo que piensa que está ocurriendo en el escenario político, a partir de una clase del filósofo Darío Sztajnszrajber. “Todo en el mundo y en la humanidad, fluye y se mueve. No existe la quietud. Desde la ideología, que por ahí uno cree que nunca va a cambiar, vos podés decir ‘yo siempre voy a ser de derecha’, por ejemplo. Pero quizás pasan 100 años y vos lo seguís diciendo, pero la derecha se convirtió en la izquierda, o viceversa. Aunque vos no quieras cambiar, el contexto sí cambia”, explicó.

Acto seguido, Maratea desarrolló su análisis: “Lo que está empezando a pasar es un cambio de paradigma, que lo que entendíamos como izquierda, empieza a ser la derecha”. Y argumentó: “En ambos bandos hay ricos, pero ¿quién defiende a los ricos hoy?’. La izquierda defiende políticos y sindicalistas que son supermillonarios”.

A modo de cierre, sumó: “En el discurso, lo que llaman la derecha no para de defender a los trabajadores, a los vulnerables, a los jubilados. Las palabras ‘trabajadores, vulnerables, jubilados’ las encontrás en la boca de Milei, que lo llaman la ultraderecha”. /TN