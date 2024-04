"Volvimos a alerta máxima", el relato de una salteña en Israel tras los ataques de Irán

Los ojos del mundo se posicionaron en los últimos días en Medio Oriente, ante la escalada de tensión que se produjo luego que Irán realizara un bombardeo masivo con drones y misiles a Israel, quien no descarta una respuesta al fuego.

En medio de las novedades sobre el conflicto bélico, una salteña en Israel relató cómo estuvieron pasando las recientes jornadas, cómo transitan estas horas y también cómo es estar preparados en caso que llegue el momento de refugiarse.

Su nombre es Hanan Tantour, en un par de meses cumplirá 3 años viviendo junto a su marido y su hijo en una localidad cercana a Nazareth. “Estoy un poco al medio y al norte, no tan cerca de ninguno frontera, entonces no corremos mucho peligro”, comentó en diálogo con El Once TV.

Consultada sobre cómo vive estos momentos de tensión internacional, Hanan relató en base a su situación y a la zona en la que se encuentra, que el viernes les avisaron a los habitantes que tuvieran cuidado y precaución. “Hay una aplicación que tenemos que bajarnos, que nos da aviso si hay algo peligroso de pronto en la zona y suena la alarma”, comentó.

“Nos recomiendan todo el tiempo tomar precauciones”

El sábado les avisaron “que volvíamos a alerta máxima, alerta roja, hay toque de queda después de las 11:00 de la noche, no hay clases, dependiendo la zona están prohibidas las reuniones entre 30 a 60 personas, en mi zona es hasta 1000, podemos ir al supermercado o al shopping pero no hay clases hasta nuevo aviso”, agregó.

Sin embargo, Hanan dijo estar con una relativa calma donde se encuentra, un tanto alejada del área puntual del conflicto, con cierta seguridad para continuar sus actividades. “Nos piden tener preparada una mochila con documentación, plata en efectivo, alimento, agua y, en caso de niños, una ropa y abrigo”, sumó.

“No todas las casas tienen bunker, en mi caso es la pieza de mi hijo, que es de metal y cemento, no tuvimos la desgracia de tener que entrar ahí”