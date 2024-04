Ex policía condenado por abuso: "Cuando lo denuncié me sentí nuevamente violada"

En el juicio, la víctima reveló detalles desgarradores de la convivencia, los que mantuvo en silencio por la creencia incorrecta de que no debía denunciar para no perjudicar al proveedor del grupo familiar, de lo cual el acusado se aprovechaba.

El estado de vulnerabilidad de la víctima quedó claramente expuesto en el debate seguido al ex policía Para Rafael Yrala, condenado a 6 años de prisión por el abuso sexual con acceso carnal de su expareja, aunque no ira a la cárcel, pues también fue beneficiado con el arresto domiciliario.

A lo largo del juicio, a cargo del juez Martín Pérez, quedó evidenciada la conducta agresiva del ex policía, quien al prestar declaración se proclamó inocente y afirmó que los abusos denunciados por su ex mujer, fueron relaciones consentidas y se quejó porque en El Carril lo señalan como “golpeador y violador”.

Al referirse al hecho que motivo el juicio, ocurrido el 16 de septiembre de 2017, la víctima contó que después de ser violada, habló con una psicóloga con quien se trataba, quien la animó a radicar la denuncia y así poder darle un corte final al maltrato que padecía de parte de su ex pareja.

“Si no lo denunciaba, todo iba a quedar como si nada”, sostuvo. Sin embargo, antes de decidirse a la denuncia, dijo que se sentía culpable de la situación. Agregó que fue a la comisaría acompañada de su madre, que al ser atendida tuvo que contar lo sucedido ante los compañeros de Yrala, a quienes conocía, por lo que se sintió de nuevo violada.

Sobre la relación con el acusado, reveló datos a los que accedió durante el Juicio InformateSalta, la misma data de hace 15 años, se casaron por iglesia a los 21 años. Entonces Yrala entra a la fuerza policial, pero después conoce otra mujer y la deja a ella y a su hijo, incluso se casó con esa mujer. A los dos años, sin embargo, vuelve para recuperar su familia.

Pese a perdonarlo, en la relación hubo una seguidilla de infidelidades, peleas y golpes, pero nunca lo denunció porque era el padre de su hijo y si lo acusaba ponía en riesgo el trabajo y, por eso, prevalecía la creencia de que no lo tenía que hacer para no perjudicarlo.

“Golpeador”

Dijo que nunca tuvo marcas en la cara porque los golpes recibidos eran en la cabeza, a mano abierta. En medio de ese infierno, la víctima pudo recibir asistencia psicológica por parte del estado, al punto que se sintió apoyada y se decidió denunciar.

Yrala, según surge del relato de su ex mujer, era muy insistente y usaba a su hijo para forzar la reanudación del vínculo con la víctima, incluso aceptó someterse a terapia de familia en el hospital local, lo que hizo por inquietud de la víctima.

Después de varias sesiones, logró lo que buscaba: reanudar la relación, pero con el tiempo, volvieron los golpes y la agresión. En medio de ese horror, la víctima se pudo superar, pues estudio enfermería y se recibió, con lo cual ya no dependía económicamente de Yrala, quien, por el contrario, perdió su trabajo.

En su declaración, el ex policía aseguró que nunca le pegó, se mostró sorprendido por la denuncia, pues el día anterior peregrinaron juntos desde El Carril a Salta, por lo que dijo no “comprender” la acusación, pues las relaciones siempre fueron consentidas.

Dado que, a los días de la denuncia, quedó en libertad, igualmente, no volvió a tener contacto con la víctima, pues tenía prohibición de acercamiento. Se quejó porque tras la denuncia, en El Carril lo señalaban como “golpeador y violador”.

Al insistir sobre la razón inesperada de la denuncia en su contra, sugirió que su ex pudo haber sido inducida y se refirió a una amiga y otro hombre, con quien la víctima rehízo su vida, aspecto que el juez descartó de plano a partir del relato de otros testigos, la gran cantidad de prueba documental y la pericia psicológica y psiquiátrica que resultó negativa para el ex policía, aunque no lo suficiente para que cumpla la pena recibida tras las rejas.