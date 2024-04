¿Vuelta atrás? El PRO y LLA presentan proyectos para dejar sin efecto el aumento a Senadores

Senadores del PRO presentaron un proyecto de resolución para que el aumento de la dieta votada en el día de ayer queded sin efecto. "Nuestro país se encuentra atravesando momentos de dificultad y requiere de nosotros una actitud responsable y de ejemplaridad" expresaron en sus redes sociales.

Recordemos que ayer jueves, los senadores votaron a mano alzada que su sueldo pase de $1.700.000 a más de $4.000.000 a partir del mes de mayo. Esto trajo mucho revuelo, donde el mismo presidente Javier Milei los tildó de casta a todos los que levantaron la mano.

Desde el bloque del PRO, toman como fundamento principal la situación que está atravesando el país, requiriendo a los que fueron honrados con la representación social "una actitud responsable y de ejemplaridad". La iniciativa fue impulsada por Luis Juez, Alfredo de Angeli, Beatriz Avila, Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero, Guadalupe Tagliaferri y Martín Goerling.

Este último, pidió personalmente que no se le pague el sueldo con el aumento eviando uan nota a la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo. También había pedido que esta decisión fuera secreto pero no fue posible.

LLA también

Por si parte, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, anunció que presentará un proyecto de ley para retrotraer el incremento en las dietas de los legisladores, que pasarían a cobrar en mano más de $4 millones (actualmente perciben $1,7 millones).

“Nosotros estamos presentando hoy un proyecto de resolución para retrotraer el aumento”, confirmó el titular de la bancada libertaria en el Senado, tras el tembladeral político que provocó el incremento aprobado ayer a mano alzada por la mayoría del cuerpo.

“Los libertarios no queríamos formalmente el aumento. Fue una expresión clara mía en la reunión de labor parlamentaria previa. No queríamos el aumento y de que esto se trate, porque va en contra de todo lo que decimos nosotros”, agregó, y puntualizó que la presentación del nuevo proyecto es para que “el aumento de las dietas no se aplique y se suspenda la resolución” convalidada en el recinto.