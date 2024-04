Dibu Martínez recibió una dura sanción de la UEFA

El mundo entero no deja de hablar de Emiliano Martínez, quien volvió a silenciar a toda Francia tras atajarle dos penales a Lille en la definición de los cuartos de final de la Conference League. El Dibu fue el gran héroe de Aston Villa pero, luego de la euforia y la alegría en Estadio Pierre-Mauroy, recibió una mala noticia al llegar a Inglaterra.

El marplatense fue dos veces amonestado en territorio enemigo pero, para sorpresa de muchos hinchas, no recibió la roja debido a que le sacaron una tarjeta en el partido y otra cuando estaba haciendo su show desde los doce pasos, instancia en la que no se contabilizan las amarillas del tiempo reglamentario. "Las advertencias y amonestaciones emitidas durante el partido (incluso durante la prórroga) no se trasladan a los tiros desde el punto penal", dice la regla 10 de la IFAB.

De todos modos, a pesar de no haber sido expulsado, el campeón del mundo en Qatar 2022 recibió su castigo: se perderá el próximo partido de los Villanos, nada menos que la ida de la semifinal frente a Olympiakos en Birmingham, por haber acumulado tres tarjetas en los dos encuentros consecutivos.

Será una baja más que sensible para el técnico Unai Emery, quien deberá plantar entre los postes del Villa Park al sueco Robin Olsen el jueves 2 de mayo. Para su fortuna, Dibu Martínez podrá disputar la revancha en Grecia contra el equipo de los argentinos Santiago Hezze y Francisco Ortega y soñará con llegar a la gran final.

Fuente: TyC Sports