Piden domiciliaria para el jubilado que mató a un supuesto ladrón: “Tiene problemas de salud”

A dos semanas del trágico hecho ocurrido en V° Lavalle, donde Roberto Mario Jorge, apodado Tito o el Turco Jorge, asesinó a un supuesto delincuente que acechaba a todo el barrio, su hijo decidió hablar para pedir a la Justicia que su padre tenga prisión domiciliaria.

Jorge Roberto contó que a diario su papá, cansado de la delincuencia, renegaba por la inseguridad en la zona. "Estaba sentado en la vereda, renegando porque roban y como estaba en la vereda evitaba algunos robos. Esta persona era grande y fuerte le pegaba a la gente. A él le había robado reiteradas veces. Cuando iba robar autos de esa cuadra, mi papá en algunos de esos hechos, evitó que roben, entonces mi papá estaba amenazado de que lo iban a matar".

Ante esto, cuenta que su papá le decía "que no sabía que hacer, tenía miedo por mi mamá o por nosotros que andamos en bicicletas y lamentablemente todos los hechos eran por él. Todo el barrio lo señala a él y a la señora que salió por todos los canales diciendo que su marido era buena persona, ella manejaba la moto en la que él cometía los delitos, hay muchas personas que pueden decir lo mismo".

Aseguró que el jubilado "No podía salir a sentarse en la vereda porque lo apedreaban, lo hondeaban porque esa gente es del 'pozo de la muerte' y recordó "Mis papás viven hace 50 años, ante se podía caminar y jugar, ahora se ve chicos que consumen pasta base, que venden. No es vida, no se puede".

Debería esperar el proceso en su casa

Roberto reprochó "Mi papá esta detenido y la Ley dice que él tiene que estar esperando el juicio en la casa. él se equivocó y está preso. Mi papá tiene problemas graves de salud, si a mi papá le llega a pasar algo, quién se hará responsable. Tiene problemas de corazón, presión y de estomago, toma 8 medicamentos por día, no lo pueden llevar al hospital porque hay médicos pero ha desmejorado un montón, tiene contado los días y está guardado".

Amenazados de muerte tras el homicidio, dijo que hay mucha gente que los está apoyando. "Mi mamá esta con custodia policial, con amenaza de muerte. Ellos viven en ese lugar y cuando ingresó mi papá a Alcaidía se escuchó a un familiar directo que grito que iban a tomar venganza. Mi papá no puede salir a comprar al frente, mi mamá encerrada en la casa y él preso allá".

En cuanto a la tenencia del arma dijo "Si sabíamos que tenía un arma no le permitíamos porque él no podía ni dormir. Le pateaban el portón".

Él está arrepentido en el alma pero le dijo "era él o yo". Consultado por lo que habría ocurrido ese día y la cantidad de disparos sostuvo "él solo efectúa un solo disparo, se queda en la vereda esperando que venga. Llama al 911. Él comete el error, mi mamá siente que empiezan a gritar, sale, mi papá le dice llamá al 911. Ella le dice ¿que pasó viejo? me mandé una macana. Cuando vino el 911 le dijo yo cometí...no estaba en sus cabales. La policía le dijo que busque un saco porque lo tengo que llevar detenido, que tienen miedo de que se vaya a ir".

Respecto a la familia del fallecido dijo: "No sé que clase de familia tienen, no todos tenemos la misma vida. El trabajar, pagar cuentas, poder vivir día a día. Ahora ¿cómo viven ellos? Usted los ve pasar con zapatillas de marca, teléfono en mano, cerveza si no tienen trabajo de donde sacan eso. Ellos viven metidos en un pozo, supuestamente no roban, de qué viven, tienen hijos como conejeras, salen de abajo, da miedo".

Esperan que cuanto antes le otorguen prisión domiciliaria a la brevedad. "Usen lo que han estudiado. Tiene que ayudar a la gente y no darle privilegios a los delincuentes. Dónde esta la lógica. El abuelo es el ejemplo, el eje de todo, están llorando, escribiendo cartas. Si nosotros hubiésemos tenido idea de algo de esto no se lo habríamos permitido de ninguna manera" concluyó por QPS.