Crimen en V° Lavalle: "El abuelo es un buen vecino, solidario, muy de campo"

Siguen las repercusiones en torno a lo ocurrido en la tarde de este miércoles en Villa Lavalle, cuando un hombre de 73 años disparó contra otro sujeto, identificado como Sebastián “Dolber”, supuesto ladrón de la zona, quien terminó falleciendo por los impactos de bala que recibió.

Entre las voces que se escucharon del caso, ahora se conoció el testimonio de un vecino de ese barrio de la capital salteña, rescatando que el abuelo que disparó es un “buen vecino”, que siempre ayudaba a todos los residentes, como también que el sujeto fallecido era conocido por varios delitos que habría cometido con reiteración.

Carlos es el nombre de este comerciante de Villa Lavalle quien, en diálogo con El 10 TV, dijo su apreciación sobre el jubilado: “Es un buen vecino, vecino del frente, cliente de nosotros de hace muchos años, solidario, a todo aquel que tiene un hijito le curaba el susto, él era de campo, varias veces nos ayudó haciendo flete”, aseguró.

También dijo que no se podría ‘haber equivocado’ en cuanto los disparos que le propinó al supuesto delincuente. “No se puede haber confundido, era muy conocido el ladrón en la zona, no por su edad no estaba en sus cabales”, afirmó el comerciante sumando que el fallecido “era bastante conocido, ya venía con varios hechos, a todo el barrio le hizo algo, ya habían muchos episodios delictivos”.

“La zona ya es insegura”

Con respecto a la zona del ‘Pozo de la Muerte’, de donde se indicó que era el extinto, Carlos dijo que es un área complicada de dicho barrio, que se llama así porque una vez encontraron una chica sin vida, y así se la bautizó para reflejar la peligrosidad de esa parte. “Conocemos la ‘entradita’, más allá no’, comentó.