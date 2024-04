Juventud: “Se pueden ilusionar tranquilamente con este equipo”

El "Santo" empató el primer clásico del campeonato. Lo ganaba cómodamente y faltando 15 minutos, tras un pelotazo y una mala salida de la defensa, descontó el Cuervo, en los pies de Diego Magno.

Juventud hizo un buen partido y tuvo puntos altos. La defensa tuvo puntos altos y Dardo Torres, que debutó en un clásico cumplió el sueño del pibe, marcando un gol.

Torres, fue el último refuerzo en llegar a Juventud. El defensor que se formó íntegramente en uno de los mejores equipos de primera división, Argentinos Juniors y en cada partido demuestra su clase.

El defensor en dialogo con InformateSalta hizo un análisis del partido y le mandó un mensaje al hincha. “Se pueden ilusionar tranquilamente con este equipo, si bien en los primeros clásicos no dimos una buena impresión, pero siento que en cada vamos mejorando y hay ilusión porque buen equipo y grupo”, respondió.

También aseguró que el rival no demostró mucho. “Lo podríamos haber mantenido, no sufrimos los ataques, si bien llegaron porque ellos también juegan, pero más de eso no tuvieron. Ellos tienen sus jugadores, tampoco fue una buena creación de gol, fue un pelotazo y desatención atrás”, confirmó.

Además, habló sobre buena sintonía con su compañero de zaga y también destacó al grupo. “Con Borges, somos una linda dupla de centrales, nos entendemos bastante, pero siento todos mis compañeros todos están preparados y al que le toque estar lo va a hacer de la mejor manera”, dijo.

El defensor hizo su debut en un clásico y no ocultó su alegría. “Estuve muchos años afuera y ahora vestir la camiseta de Juventud, fue muy emocionante, la gente, el estadio como lo viven al partido, la pasión, es único. Si bien es un clásico, se lo toma con otra importancia, pero siempre nosotros jugamos con la misma seriedad a todos los encuentros. Nuestro objetivo era ganarlo”, expresó.

Por último, explicó que lo importante del clásico es no perder. “Nos sirve sumar y ganar y esta vez nos tocó empatar”, concluyó.