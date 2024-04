AFIP confirmó los límites para las operaciones en billeteras virtuales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó que los límites para las operaciones con billeteras virtuales como Mercado Pago serán los mismos para mayo 2024 que rigen desde el año pasado. Los saldos finales que sean menores a $200.000 no serán reportados durante el mes que viene por la agencia de recaudación de impuestos.

Si hablamos de transferencias, las billeteras virtuales no deberá informar transacciones individuales que no superen los $400.000. Los usuarios podrán mantener sin notificación a la AFIP ingresos y egresos mensuales en sus cuentas que no superen los $120.000.

Estos límites son aplicables tanto para transacciones entre cuentas de una misma billetera como para movimientos entre diferentes billeteras virtuales y bancos. La plataforma debe cumplir con estas normativas para asegurar la transparencia fiscal.

Es de suma importancia que los usuarios estén conscientes de estos límites para evitar inconvenientes con las autoridades fiscales y asegurar el manejo adecuado de sus fondos.