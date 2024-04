Billeteras digitales: 8 de cada 10 argentinos las usan diariamente

La inflación es el enemigo número uno de los ahorros y ante la crisis que sufre la moneda aparecen las billeteras virtuales. Ya sea como método de inversión y proteger su dinero o para realizar pagos, 8 de cada 10 argentinos las usan día a día de acuerdo a un informe de la consultora Taquión.

Entre los principales usos que se les da destaca la posibilidad de realizar pagos o transferencias, un 78% de sus usuarios las eligen por esta posibilidad. Por otro lado, 4 de cada 10 argentinas utilizan estás plataformas por los rendimientos que otorgan sobre el dinero.

Un dato a tener en cuenta es que 1 de cada 2 personas creen que podrían cobrar su sueldo, jubilaciones, pensiones o asignaciones dentro de las billeteras podría impulsar su adopción en el país.

Sólo 2 de cada 10 no utilizan billeteras virtuales, entre los motivos principales es que no les transmiten suficiente seguridad seguido de que no poseen ingresos o no les interesa utilizarlas.